Vuelve de Estados Unidos, marca el gol del ascenso del TSK Roces y se retira: la increíble historia de Pedro Concheso

Al TSK Roces esta vez le ha salido cara y se ha llevado el premio gordo del ascenso a Tercera Federación cuando más difícil lo tenía, cuando su rival por la cuarta plaza, el Astur, partía con ventaja. En la última jornada de la Primera Asturfútbol, el equipo gijonés marcó el gol que le daba una victoria imprescindible para ascender en el minuto 90 mientras que el Astur, que defendía el cuarto puesto, el último que daba el ascenso, no pasó del empate (2-2) ante un Vallobín que no se jugaba nada.

Los jugadores del TSK Roces que siguen de la temporada pasada son los que mejor pueden entender lo que sintieron los del Astur al quedarse sin ascenso. Y es que al cuadro gijonés le pasó exactamente lo mismo que a ellos la pasada temporada, en su caso con una derrota precisamente frente al Astur cuando les hubiera valido con un empate. Uno de los que lo vivieron es Christian Rodríguez , el capitán del Roces, que lleva ya 17 años en el club, con una breve interrupción, y que, echando la vista atrás, se solidariza con el equipo ovetense: «Esto nos sirve para quitarnos la espinita, en ese partido del año pasado empezamos fuertes, íbamos 0-1, nos empataron, con los nervios, la tensión, acabamos perdiendo 3-1 contra el Astur, en ese momento había controversia, no sabíamos si nos valía el empate, que al final era que sí; a ellos les ha pasado ahora lo mismo que a nosotros, dependían de sí mismos, es algo cruel y lo que se siente no se lo deseo a nadie».

Una razón más para disfrutar de lo que han conseguido este año: «En el partido estábamos un poco en contacto con Oviedo, teníamos a una persona que había ido al partido del Astur, sabíamos que había acabado y cuando marcamos en el minuto 90 fue una locura». A partir de ahí, una celebración que les organizó un club «centrado en la cantera» y que prima la llegada de jugadores pasados por sus categorías inferiores al primer equipo.

Concheso celebra su gol ante el Mosconia. / TSK Roces

La jornada tuvo, además, a un héroe, Pedro Concheso, autor del gol del ascenso: «Fue en un córner, el balón iba a las manos del portero, le estorbé lo bastante para que se le escapase y me cayó para empujarla». Lo siguiente fueron todo emociones: «Sentí adrenalina y felicidad». La historia de Concheso hasta marcar ese gol tuvo su miga, puesto que llegó desde muy lejos y hace bastante poco: «Estuve estudiando en EEUU, acabé en mayo y el semestre último lo hice en España, he jugado 4 ó 5 partidos». Lo hizo además desde la distancia: «He trabajado desde que volví, por semana me iba a Madrid, entrenaba jueves y viernes y jugaba. El último ascenso del Roces fue justo antes de irme a EEUU y estuve en el equipo». Allí hizo un doble grado de Administración y Dirección de Empresas con Informática en Tennesse. El fútbol tuvo que ver en esta aventura: «Fui con una beca por jugar al fútbol, tuve muchas lesiones, pero disfruté mucho, te tratan como si fueses un profesional, jugué en la NCAA, lo malo fue que me rompí el cuádriceps dos veces, me costaba incluso andar después de los partidos, me daban ibuprofenos para matar el dolor». A partir de ahora se centrará en su carrera profesional, en Madrid, por lo que el fútbol quedará en un segundo plano. El gol del ascenso será el broche final perfecto.

Efrén Díaz, entrenador del equipo gijonés desde esta temporada, es psicólogo deportivo y reconoce que, tras la victoria «había mucha emoción». «El año pasado el equipo se quedó a las puertas, intentamos que se centrasen en lo que estaba jugando, el partido, cuando nos empataron nos quedamos algo groguis, pero seguimos y en un córner conseguimos el gol», explica. Lo del año pasado estaba muy presente. «Lo tenían clavado, lo noté durante todo el año», dice el entrenador, que justifica en eso la celebración: «Es una alegría muy grande, nuestra plantilla y presupuesto no era de los mejores, lo conseguimos merecidamente, antes del partido ya habíamos logrado el objetivo, pasase lo que pasase, queríamos llegar con vida y que llegase lo que tuviese que llegar».

Lo que parece claro es que Díaz seguirá el próximo curso: «Desde el club me han transmitido confianza, sin haber hablado nada doy por hecho que seguiré, estoy muy a gusto, dentro de poco tocará preparar la plantilla; no somos un club con mucho presupuesto, la empresa de mantener la categoría va a ser dura, pero vamos con ilusión y a trabajar día a día».

