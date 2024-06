La confesión del nuevo director deportivo del Avilés: "He cambiado todo por venir aquí porque es un club con potencial"

Arranca la etapa Linares como nuevo director deportivo del Avilés. El jienense, que ayer fue presentado junto a Diego Baeza, presidente del club, se mostró muy contento por su fichaje por el conjunto blanquiazul y anticipó que, antes de meterse en el capítulo de fichajes, quiere tratar las renovaciones de varios jugadores.

"Le tengo que agradecer a Linares que ha hecho un esfuerzo muy grande por venir al club, ha creído en nosotros desde el principio, rechazando ofertas que seguramente eran más apetecibles", apuntó Baeza, que cree que el fichaje del jienense es "un salto de calidad". Linares se mostró agradecido con el recibimiento y reconoció que la ambición del proyecto fue clave a la hora de tomar la decisión de aterrizar en el Suárez Puerta. "He cambiado todo por venir aquí porque creo que es un club con potencial, un club crecido y que tiene un techo muy alto", aseguró el director deportivo, que indicó que, a pesar de estar presente en la eliminatoria ante el Manchego, todavía no había tomado la decisión de hacerse con las riendas del Avilés.

Linares no se quiso mojar a la hora de hablar de fichajes, ya que "ahora mismo es un periodo de evaluar todo" y antes de meterse en el mercado quiere hacer un análisis de la situación del club. "Hay muchos jugadores que han hecho una buena temporada y quieren venir, quizás a nosotros también nos interesa que vengan, habrá otros que no… Es pronto para hablar de nombres", indicó el andaluz, que priorizó el trabajo en las renovaciones. "Es importante marcar unos tiempos", enfatizó. El blanquiazul también rehuyó hablar de rescisiones de contrato, ya que "todavía ni los jugadores ni yo lo sabemos".

"Soy una persona que usa bastante los datos, tenemos una red de scouting por toda España en diferentes zonas geográficas para tratar de abarcar todas las categorías, aunque creo que es importante combinar la vieja y la nueva escuela. Hay que poner todo en una balanza y crear un equilibrio", explicó el andaluz sobre su trabajo a la hora de ojear jugadores, donde comentó que, a diferencia de su antecesor, Javier Vidales, él sí le da importancia al big data como "una herramienta de filtro potente". "Eso sí, la última decisión al final la tienen las personas. Un jugador puede tener muy buenos datos, pero si lo cambias radicalmente de zona puede no adaptarse. Hay más cosas, hay que tratarlo con coherencia", sostuvo el director deportivo, que quiere, al igual que el presidente del club, tratar de seguir asturianizando la plantilla. "Cuantos más asturianos mejor. Los vamos a priorizar porque conocen la tierra y la categoría", afirmó.

Linares también habló de Javi Rozada, el técnico del Avilés, al que calificó como un "buen entrenador". "Es asturiano y tiene ambición para seguir creciendo. Ambos tenemos ideas parecidas, por lo que creo que va a existir conexión, tenemos que marcar la misma línea. Podrá haber discrepancias, pero vamos a trabajar de la mano porque queremos lo mismo", comentó el director deportivo, que quiere crear una plantilla "para darle al míster todos los recursos para jugar en cada momento, ya sea ganando, perdiendo o transicionando". "Quiero un equipo sólido, que se adapte a las situaciones, que no tenga una identidad fija, que sea rápido y con un nivel técnico alto", señaló el andaluz.

"No tengo miedo al fútbol del norte, tengo motivación", confesó el jienense, que no cree que el cambio de Murcia a Avilés sea algo importante, porque "la esencia del fútbol sigue siendo la misma". A pesar de que su experiencia en tierras murcianas no fue como esperaba, Linares comentó que su paso por el UCAM Murcia le ha servido para "aprender mucho". Ahora se tendrá que poner manos a la obra para crear el nuevo Avilés que sueñe con grandes cosas la próxima temporada.

