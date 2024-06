Las infantiles del Gijón ponen a Asturias de nuevo en un podio nacional

El equipo infantil femenino del Balonmano Gijón rompió una racha de más de una década en la que ningún equipo asturiano se subía al podio en un Campeonato de España escolar. Lo hizo este pasado fin de semana en Roquetas de Mar, donde acabó colgándose la medalla de plata. El equipo estuvo formado por las porteras Ishel Calabrese y Paula Berdasco, y las jugadoras Nerea Trabanco, Icíar Olivares, Elsa Costa, Telva Fernández, Carla Borreguero, Lucía Muñiz, Aroa Tejerina, Nora Rodríguez, Carla Bedia, Martina Franco, Rebeca Tejerina y Claudia Toledo, todas ellas bajo la dirección de Sara Cardín.

"El equipo quedó campeón de Asturias sin perder ningún partido y tampoco lo hizo en la fase de sector", relata Cardín, quien lleva con este grupo cuatro temporadas ya que las cogió en edad benjamín. La clasificación para el Campeonato de España fue una gran alegría, pero también un problema, ya que se disputaba en Roquetas de Mar (Almería) y suponía un importante desembolso económico que se unía a otro no menos importante que supuso poder participar en el sector que tuvo lugar en Castilla-La Mancha.

"Nos reunimos con los padres para ver cómo se podía conseguir el dinero y allí surgieron muchas ideas. Hicimos una recaudación a través de la página web y también fuimos con huchas a un partido del Sporting y al Rastro. La respuesta fue muy positiva, estamos más que agradecidas", manifiesta la entrenadora. Para ella lo más importante de su equipo es que "es un grupo de amigas, en los partidos mucha gente se sorprendía que jugasen todas. Había momentos que cambiaba a las siete de golpe. Era de justicia porque todas trabajaron todo el año por igual, no puedo destacar a nadie por encima de las demás. Si llegamos a donde llegamos fue porque todas son partícipes del éxito". En este grupo de jugadoras algunas no hacen si no seguir la senda de hermanas mayores como es el caso de Nerea Trabanco, hermana de Saray, jugadora destacada del primer equipo.

Sara Cardín reconoce que "no teníamos experiencia y era la primera vez que ganábamos el Campeonato de Asturias, así que nos lo tomamos día a día. Primero a ganar un partido, luego a llegar a semifinales y lo que menos esperábamos era llegar a la final porque nos tocó en semis Anaitasuna, que había ganado los dos años anteriores". Las jugadoras estuvieron ampliamente respaldadas en las gradas por un nutrido y ruidoso grupo de padres y madres.