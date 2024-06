La confesión de Natalio tras renovar con el Avilés: "Estoy muy feliz, es un orgullo vestir esta camiseta"

"Estoy muy feliz y contento, para mi es un orgullo vestir esta camiseta y seguir con mi propósito de ayudar al club a crecer". Natalio seguirá un año más defendiendo la camiseta del Avilés. El valenciano es la primera renovación de Miguel Linares al frente del conjunto blanquiazul y se compromete por un año más con los avilesinos. Tras anotar la pasada campaña quince dianas, una de ellas la que dio al equipo la salvación ante el Manchego, el delantero se muestra con ambición de cara al nuevo año y muestra su ilusión por lo que se viene. "Hay que ir partido a partido, marcando objetivos a corto plazo, para aspirar a una categoría superior", apunta.

"Esta camiseta es muy importante, siento mucho orgullo cuando me la pongo. Quiero seguir dándolo todo", asegura Natalio, muy ilusionado con el nuevo proyecto que está creando el Avilés. "Linares ha venido con mucha fuerza y vitalidad, tiene controlado el mercado y sabe lo que quiere el míster. Después de este año nos hacía falta algo diferente, lo que tiene en mente es muy bonito, espero que salga bien y podamos hacer una mezcla buena", afirma el delantero, que se ve con fuerzas para seguir siendo importante dentro de los planes de Javi Rozada. "Si sigo es con todas las de la ley. El cuerpo me dice que estoy bien, estoy entrenando fuerte y cuidando. Si sigo es para aspirar a tener la misma relevancia", confirma.

Natalio terminó el año pasado como el máximo goleador del equipo, con quince goles, lo que le dejó tercera en la pelea por el pichichi del Grupo 1 de Segunda Federación. "Para el año que hemos hecho son cifras altas, estoy muy contento, aunque lo cambiaría porque el equipo estuviese en otra situación. Soy un delantero con mucha llegada, intento meter las que tengo. Al final es lo que se nos pide", comenta el ariete, que durante estos días ha hablado con el club sobre cuál será su rol en los esquemas de Rozada. "El míster quiere jugar con dos hombres arriba, un delantero y un segundo delantero. Un jugador que no tenga que bajar tanto a recibir, pero que tampoco se pelee con los centrales, que la misión que tenga será llegar desde segunda línea. Rozada quiere gente que llegue", explica el valenciano, que espera que el nuevo Avilés sea un equipo ofensivo, con mucha solidez atrás y que cierre bien los equipos. "Hay que hacer un buen bloque", sostiene.

Este septiembre Natalio cumple 40 años, pero eso no es impedimento para que quiera seguir al máximo nivel. "Yo me veo bien, voy a seguir cuidando como hasta ahora, porque no me quiero dejar. Ya estoy entrenándome para estar a tope. Luego, una buena pretemporada y al ruedo", explica el capitán blanquiazul, que reconoce que "no estoy para jugar los 90 minutos todos los días" pero avisa que "unos 70 minutos los garantizo". "Quiero ser importante para conseguir aspirar a una categoría superior, pero siempre con los pies en el suelo", comenta el blanquiazul, que quiere que el equipo se marque objetivos a corto plazo y que no deje escapar puntos. "Debemos tener claro que los partidos fuera de casa son tan importantes como los de casa, hay que dar importancia a todos los detalles", sentencia. Por ahora hay Natalio para rato.

