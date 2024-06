"Motivación, concentración y actitud positiva": claves maestras para que Sporting y Oviedo alcancen la cima

Nico de las Heras, subcampeón del Mundo de ultrafondo, está tratando de recuperar un poco la normalidad después de competir durante 48 horas consecutivas en el Mundial de Hungría. De regreso a su farmacia de Grado, reconoce que más que el físico lo que le está costando es recuperar el sueño y el descanso perdidos tras semejante esfuerzo, a lo que se unieron viaje, compromisos con medios de comunicación y, de inmediato, el trabajo. Y es que viene de hacer un esfuerzo en el que la gran batalla es mental, lo que le permite ofrecer algunas lecciones al Sporting y al Oviedo en su camino, también muy largo, por ascender a Primera División. El ultrafondo te da una lección de resiliencia", explica el deportista y farmacéutico.

En estos momentos, De las Heras cuenta que "de piernas" está "mejor de lo esperado". "Era una carrera a la que le tenía mucho respeto y me ceñí bien a lo que tenía pensado, las dos noches sin dormir es lo peor de todo, la segunda sobre todo, a la primera ya estaba acostumbrado de otras carreras, pero en la segunda no sabes las reacciones que puedes tener y el miedo es no tomar las decisiones adecuadas", explica el deportista de la Atlética Avilesina, que reconoce que se siente "cansado mentalmente, con la paliza del viaje, el trabajo, … muchas cosas que hacer".

Una de las enseñanzas que puede ofrecer Nico de las Heras y la disciplina que practica a los equipos asturianos está precisamente en eso, en el aspecto mental, en la capacidad de imponerse a un cuerpo que se queja pero que "puede realizar este tipo de esfuerzos". "Deportivamente no tengo unas cualidades excepcionales, pero en este deporte es clave gestionar el esfuerzo, no rendirte, la fuerza mental de no desmoronarte cuando las cosas van mal", afirma. Ese trabajo mental es complicado de entrenar y van más ligado a la "experiencia". "Es importante dosificar, no rendirte, a veces vienen mal dadas y hay gente que se retira", sentencia.

Nico de las Heras, con las camisetas de Oviedo y Sporting. / Irma Collín

En su caso, el guion estaba preparado de antemano: "El ritmo que tenía marcado era de 5.10 a 5.15 por kilómetro, luego de 5.15 a 5.30 el mayor número de horas posibles. Los ritmos me los marcaba por cada 6 horas, la siguiente a 6 minutos el kilómetro, lo que tenía claro era que quería correrla entera. A veces en vez de seguir corriendo me daba pequeños premios en forma de descanso, masajes y, sobre todo, no me cebaba. Hubo un competidor que me adelantó a mitad de la carrera y en vez de seguirlo continué a mi ritmo y a cuatro horas del final lo cogí y le saqué bastante distancia".

Preguntado por las lecciones que pueden sacar de su experiencia los equipos asturianos, De las Heras habla de "resiliencia". "Cuando salimos a las 48 horas estaba lloviendo, me recordó a Asturias, pero cuanto más lluvia hay más ampollas vas a tener, los calcetines se doblan. Ahora tengo una ampolla enorme y se me va a caer la uña, pero no me centré en eso, que todo fuera eso, lo de pasar dos noches sin dormir es algo que te hace crecer como persona. No lo recomiendo salvo como valores, a levantarte cuando te caes".

Por eso, a los futbolistas del Sporting y del Oviedo, a los que reconoce que pasan por "un estrés mental tremendo", les sugiere una perspectiva diferente: "Ya fue una gran fiesta la clasificación, así que lejos de estar agotados tiene que haber motivación. Han de salir enchufados en lo que se refiere a la concentración. El Oviedo y el Sporting tienen que tener una actitud positiva". Él tiene su preferencia por el Sporting, pero se considera "ante todo muy asturiano" y por eso espera "que gane el mejor", pero que sea de casa.

