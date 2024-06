Piragüismo: Cuarto título nacional en maratón para los asturianos Llorens y Plaza

El riosellano Miguel Llorens López y el cangués Alberto Plaza Sagredo (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella) conquistaron a primera hora de la tarde de hoy, 9-J, la medalla de oro en el Campeonato de España de maratón y, del mismo modo, pasaporte para defender la elástica de la selección nacional de piuragüismo en el Campeonato de Europa de la citada especialidad, en la modalidad de K-2, a disputar a finales del próximo mes de julio en aguas de Poznan (Polonia). No obstante, Llorens podría "doblar" en la cita continental, pues, tambien se ganó, el sábado, una de las dos plazas -así como la presea de plata, batido por el madrtileño Adrián Martín, este medalla de oro- que estaban en juego en K-1.

Como dato anecdótico reseñar que para la dupla Llorens-Plaza este ha sido su cuarto título de campeones de España en barco de equipo y con los colores de La Cultural de Ribadesella. La pareja asturiana, en Castrelo do Miño (Ourense), se soltó de sus más directos rivales, el gallego Iván Alonso Lage (As Torres-Romería Vikinga de Catoira) y el corverano Miguel Fernández Castañon, que formaban embarcación combinada -no puntuaban para el Nacional al pertenecer a distintos clubes, aunque sí optaban a la clasificación para el Europeo-, en el último de los porteos y acabaron cruzando las boyas de meta en solitario

Terceros en arribar a meta, además de medalla de plata en este vigesimoctavo Campeonato de España de maratón, serían los gallegos Adrián Prada Pérez y Joaquín Iglesias Rodríguez (Rías Baixas-Boiro) quedando en cuarta posición otra K-2 de La Cultural riosellana, tripulada por los cangueses Luis Amado Pérez Blanco y Javier Sánchez García, finalmente, medalla de bronce del Nacional. Por otro lado, en la clasificación por clubes reseñar el cuarto puesto de Los Cuervos de Pravia, primero entre los asturianos, liderando la susodicha clasificación por equipos la madrileña Escuela de Piragüismo de Aranjuez, seguida por los navarros del Piragüismo Pamplona y, en tercer lugar, de los gallegos del As Torres-Romería Vikinga de Catoria; entre tanto, Grupo Covadonga y Piraguas Villaviciosa-El Gaitero quedaron noveno y décimo, respectivamente.

Otras preseas cosechadas por palistas asturianas en ese Nacional fueron los siguientes: en sub-23 K-1, Diego Fernández Bedia (Los Cuervos de Pravia), plata; junior K-2, Pablo Rosco y Lucas Alonso (Piragüismo El Sella), plata, y Miguel Fernández y David Olivares (Piraguas Villaviciosa- ElGaitero), bronce; en junior K-1, Miguel Fernández (El Gaitero), plata, y Pablo Rosco (El Sella), bronce; mujer junior K1: Laura Figaredo (El Gaitero), oro, y Paula Fernández Bedia (Los Cuervos), plata; mujer junior K-2, Marta Barbas y Paula López (El Gaitero), bronce; junior C-2, Alejandro Heres y Jorge Alonso (Náutico Ensidesa), oro; mixto junior K-2, Daniela Justo y Alejandro Álvarez (Náutico Ensidesa), oro; cadete K-2, Oscar Bonera y Mateo Alonso (El Gaitero), plata, y Diego Ávila y Martín Aybar (Grupo Covadonga), bronce; cadete C-1, David Alonso (Grupo Covadonga), bronce; mixto senior K-2, Juan Serrano Prieto y Eider Izaru (El Gaitero), bonce; y en hombre senior PK3, Pablo Pérez (Grupo Covadonga), bronce.