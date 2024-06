"Los Juegos es la competición más grande para un deportista, es un sueño poder estar allí"

Abel Serdio (Avilés, 1994) está a un paso de debutar en los Juegos Olímpicos de París como componente de la selección española de balonmano. El pivote figura en la lista facilitada por el seleccionador nacional Jordi Rivera, de la que aún tendrá que dar tres últimos descartes. Abel, que debutó con la selección en 2018 y está siendo uno de los fijos en las últimas competiciones internacionales confía estar en la lista final y acudir a los Juegos.

- ¿Qué supondría para usted acudir a París?

- Como se puede imaginar, es un sueño porque los Juegos Olímpicos es la competición más grande a la que un deportista puede aspirar. Jamás pensé que podría llegar este momento, Todavía no es al cien por cien seguro, pero estoy convencido de que puedo lograrlo, así que estoy muy contento por ello.

- Está siendo fijo en las últimas convocatorias, supongo que eso le hace estar más confiado.

- Es verdad que en el ultimo Mundial y en el último Europeo estuve presente, y en las últimas concentraciones, tanto en el Preolímpico como en la clasificación para el próximo Mundial, he estado ahí. En esta lista hay tres pivotes, creo que Rivera llevará a los tres. Pero bueno, tiene que hacer tres descartes, no quiero hacerme el cien por cien de ilusiones porque después el chasco es mayor. Lo cierto es que sí estoy convencido de que puedo ir.

- ¿Cuándo se harán esos descartes?

- Tenemos ahora varias concentraciones de preparación, la primera la próxima semana en Hoznayo, en Cantabria; luego iremos a Barcelona y allí jugaremos dos partidos ante Argentina, supongo que será en esos momentos cuando lo decida.

- Es el único asturiano en la selección en estos momentos.

- La verdad es que es una pena porque cuando yo llegué había varios, estaba Raúl Entrerríos, llegaba también Costoya. Me da pena estar solo porque refleja que en los últimos años el balonmano en Asturias está decayendo, hay muy poca gente de Asturias en Asobal. Pero estoy contento de ser el asturiano de la selección y ojala pronto haya más jugadores.

- Su temporada en el Orlen Wisla Plock de Polonia no ha podido ser mejor.

- Creo que ha sido una temporada histórica para el club, repetimos victoria en la Copa y ganamos la Liga, un título que se resistía al club 13 temporadas y esta lo hemos conseguido. Fue una alegría para todo el mundo. Creo que en los últimos años el club lo está haciendo bastante bien para seguir creciendo. Estoy contento de haber logrado mi primera liga polaca.

- ¿Qué nivel tiene la liga polaca?

- En la liga española hay un equipo, que es el Barcelona, que siempre lo gana todo. Luego el resto de los equipos están bastante igualados tanto por la parte de arriba como la del descenso. Creo que el nivel medio de la liga española y la polaca es parecido, aunque allí somos dos los clubes que luchamos por los títulos porque estamos nosotros y el Kielce.

- ¿Va a seguir en Polonia?

- Sí. Me quedan dos años más de contrato, hasta 2026, porque he renovado, y si todo va bien estaré allí seis años. Estoy contento porque estoy jugando mucho, tengo peso en el equipo y desde que estoy en Plock he ido regularmente a la selección. Estoy satisfecho de cómo me están marchando las cosas.

- El día 23 hay un homenaje a los internacionales asturianos y usted es uno de los homenajeados. Supongo que también le hace ilusión este tipo de actos.

- Lamentablemente, no podré estar porque estaré concentrado con la selección, pero claro que me hace mucha ilusión. Sé que intentaron buscar una fecha en la que pudiera estar, pero no ha sido posible. Todos estos actos son muy buenos por las personas a las que se homenajea, pero también por dar visibilidad al balonmano en Asturias.

- Una última cuestión, ¿mantiene relación con los jugadores con los que coincidió en el Gijón Jovellanos en Asobal?

- Sí, tengo relación, no diariamente pero sí nos hablamos de vez en cuando, fue una época muy bonita para todos