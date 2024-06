Triple despedida en el Avilés: Del Pino, Del Amo y Orfila dicen adiós

Día de despedidas ayer en el Avilés. El club blanquiazul anunció que tres de las piezas que formaban parte de la plantilla de la pasada campaña no formarán parte de la plantilla del curso venidero. Se tratan de Pedro Orfila, Joel del Pino y Jesús del Amo, que no entran en los planes de Miguel Linares para la próxima campaña y no tendrán oferta de renovación para continuar en el Román Suárez Puerta.

Pedro Orfila finaliza así su paso por el Avilés tras dos campañas defendiendo los colores blanquiazules. El luanquín aterrizó en la 2022/23 de la mano de Emilio Cañedo en el club, y, aunque no contó con muchos minutos, fue una pieza clave dentro del vestuario. En la recién terminada campaña, hasta la llegada de Zubiri, tuvo más protagonismo. Al final han sido 41 partidos de liga defendiendo la camiseta avilesina.

Joel del Pino y Jesús del Amo tampoco seguirán el próximo año jugando en el Suárez Puerta. El primero de ellos llego cedido por Las Palmas, pero, a pesar de su cartel su rendimiento estuvo lejos de lo esperado. Eso sí, el canario fue clave en el partido por la salvación ante el Manchengo. Por su parte Jesús del Amo tuvo más participación durante el año, tanto jugando como central como de lateral izquierdo, pero finalmente no seguirá en el club.

De esta manera, el Avilés continúa perfilando su proyecto para la próxima campaña. El club aspira que el aciago curso que acaba de concluir sirva como acicate al equipo para pelear, esta vez sí, por un ascenso a Primera Federación que los avilesinos rozaron con la yema de los dedos en 2023, cuando el filial del Granada rompió el sueño de los blanquiazules venciendo en el Suárez Puerta en la eliminatoria definitiva por el ascenso.

Para conseguir el ansiado objetivo de subir a la tercera categoría del fútbol nacional, el Avilés ha renovado su estructura deportivo. El nuevo director deportivo del club será Miguel Linares, acompañado, desde la secretaría técnica, por Antonio Cruz. Ambos comparten un pasado común, trabajando codo con codo en el Linares durante dos etapas diferentes.

En el banquillo, el líder será Javi Rozada. Tras abrochar la salvación contra el Manchego, el ovetense, tercer entrenador que pasó por el Suárez Puerta el curso pasado, ha urgido a la directiva a abordar la renovación de Edu Cortina, un jugador clave en sus planes. Mientras, los blanquiazules renovaron por una temporada más al veterano Natalio.

