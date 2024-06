Geni arranca con ambición su carrera en el Avilés B: "El objetivo es el ascenso"

Geni está de vuelta en el Avilés. El exdelantero avilesino, uno de los ídolos de la afición blanquiazul y ahora técnico, ha regresado al club en el que se formó para hacerse cargo del filial, con el que tiene un objetivo claro: ascender a Primera Asturfútbol. No lo tendrá fácil, porque este año los blanquiazules se quedaron a las puertas de la promoción tras caer derrotados en el play-off ante La Corredoria. Ambición no le falta a Geni, que en su primera experiencia en un banquillo senior llega con mucha ambición y ganas de hacer que el filial avilesino sea un verdadero puente con el primer equipo.

–¿Cómo le llegó la llamada del Avilés?

–No fue una llamada al uso. Anteriormente ya habíamos tenido algún contacto, porque siempre he sido asiduo al Suárez Puerta, siempre estaba abierta la posibilidad de entrar en el club. Al acabar la temporada me llegó la opción de coger el filial y es algo que no me pensé mucho. Cuando te llega un ofrecimiento de un club en el que siempre me he sentido como en casa no hay mucho que pensar. La gente puede pensar que es una categoría muy baja, pero para mí es un reto y una manera de ayudar al club.

–Esta será su primera experiencia en un banquillo senior.

–Cuando dejé el fútbol ya tuve ofrecimientos para coger equipos de preferente y regional, pero nunca encontré el momento para poder entrenar. Siempre he puesto por delante a la familia y el trabajo. Ahora es un buen momento, es una etapa de mi vida en la que puedo dedicarle más tiempo a llevar un equipo. Empecé con críos desde el barro y ahora voy a empezar en el fútbol senior desde el barro también.

–¿Qué ha cambiado en su vida para aceptar ahora el cargo?

–El tiempo. Considero que para entrenar un equipo hay que dedicarle mucho tiempo, me da igual la categoría. Al Real Avilés Industrial B hay que dedicarle el mismo tiempo que si entrenase al Manchester City, salvando las distancias enormes que hay. Hay que echar horas, hay que pensar, preparar entrenamientos, la temporada… No es fácil.

–¿Ha podido hablar con la plantilla?

–Con alguno sí, pero con la vorágine de estos días no he podido hablar con todos. A partir de esta semana me pondré de lleno a intentar convencer a gente para la causa. Creo que es un proyecto deportivo interesante que puede ser apetecible para que venga gente de fuera.

–¿Qué idea de proyecto tiene?

–El proyecto es muy claro, hay que ascender al filial del Avilés. No hay otro proyecto y para eso necesito gente que esté comprometida con la causa, que se tome el fútbol de manera seria, que le guste entrenar, que compita y que para ellos sea un orgullo vestir esta camiseta.

–¿Tiene pensado contar con jugadores del juvenil o apostará por gente más veterana?

–Hay que hacer un poco de mezcla. Siempre y cuando los chavales estén disponibles contaré con ellos, aunque la prioridad es que el equipo juvenil tenga cada jornada lo mejor para ganar partidos. En el filial van a tener un hueco, tiene que ser un paso previo al primer equipo. Ahora mismo hay una distancia bastante grande, pero nadie puede decir que los chavales no van a tener un hueco en el filial para llegar al primer equipo.

–¿Ha hablado con Rozada para poner en común una idea de fútbol o cada uno irá por su lado?

–Por ahora no hemos tenido tiempo para hablar. Supongo que Rozada estará centrado en el primer equipo y en diseñar la mejor plantilla posible, pero aún tenemos tiempo para hablar hasta que arranque la temporada. Tiene al filial a su disposición.

–¿El objetivo del Avilés B es el ascenso?

–No hay otro, es lo que le estoy diciendo a la gente. El objetivo tiene que ser es quedar primero para ascender directos. Si hay alguien que piense que esta categoría es un pasatiempo este no es su sitio. Aquí estamos para conseguir subir al filial e ir escalando posiciones dentro del fútbol asturiano.

–¿Cuál sería el sitio ideal para el filial del Avilés?

–Para mí sería una categoría inferior a la del primer equipo. Nosotros, en mi época, teníamos al filial en Tercera División, eso te sube la calidad del entrenamiento y te da la posibilidad de subir gente al primer equipo cuando haya bajas. Esa es la idea, pero falta mucho tiempo, hay que ir paso a paso.

–Diez años más tarde vuelve al Avilés.

–Para mi es una ilusión, es volver a mi casa. Mucha de la gente que está ahora mismo en el club trabajó conmigo cuando yo estaba en el verde, estoy rodeado de mucha gente conocida. Ahora toca echar una mano.

