Miguel Linares, director deportivo del Avilés: "Priorizamos jugadores que conozcan la categoría y estos campos"

Sin tiempo ni para poder seguir la Eurocopa, Miguel Linares (Jaén, 1991) se afana en crear el proyecto deportivo del Avilés de cara a la próxima campaña. El jienense, que promete ponerse más al día con el torneo continental cuando arranquen las eliminatorias, lleva dos semanas como blanquiazul y, tras aclarar varios puntos en su planificación, asegura que dentro de nada empezarán a llegar fichajes al Suárez Puerta. Prueba de ello es su teléfono móvil, que prácticamente no descansa. Aún así, el andaluz saca unos minutos para atender a LA NUEVA ESPAÑA, donde habla con ambición, pero siempre con los pies en el suelo. La entrevista se realiza tras conocer que finalmente Iñigo Zubiri no seguirá en el club.

–¿Qué ha pasado con Zubiri?

–Estuve hablando con él cuando llegué. Le dije que era una renovación prioritaria y hemos intentado que siguiese. Le hicimos varias propuestas, pero él ha decidido marcharse. Ahora nos toca seguir trabajando.

–Jorge es otro de los futbolistas con los que se negocia su continuidad.

–He hablado con él, como capitán y parte importante del club que es. La renovación por ahora está parada, no hay nada definido. Él lo sabe, necesitamos un tiempo, lo que esperamos es cuadrar los tiempos para que las dos partes podamos tomar la mejor decisión. Ahora hay que esperar un poco, a ver qué movimientos podemos hacer para encajar las piezas.

–Supongo que la decisión dependerá de lo que pasé con las fichas senior, algo con lo que el equipo está muy ahogado.

–Hemos arrastrado a varios jugadores que este año han dejado de ser sub-23. Eso te limita y creo que es algo que no se está teniendo en cuenta y para nosotros es fundamental cuadrar esas licencias. Es la principal dificultad con la que me estoy encontrando ahora mismo, por eso tenemos que elegir bien esas licencias, porque considero que esos puestos son los más seguros. No quiere decir que sean los mejores, pero quizás con los que dan más seguridad y hay que cuidarlas bien. Por ahora no hay nada paralizado, estamos trabajando muchísimo y estamos a punto de empezar, pero tenemos que decidir bien, por eso hemos ido un poco lentos.

–¿En qué posiciones cree que es más importante guardar esas licencias senior?

–Tenemos que elegir muy bien. Vamos a tener licencias senior en todas las posiciones, no queremos que haya un puesto que tenga dos sub-23. Todas las zonas son importantes.

–Lleva ya casi tres semanas en Avilés. ¿Cómo se está encontrando?

–Cada día que pasa me veo mejor, tengo mucha información y voy tomando decisiones. Hemos avanzado mucho en cuanto al perfil de juego que queremos, lo tenemos súper identificado. Por eso, como he comentado antes, todo está a punto de empezar a caer. Con Rozada las reuniones están yendo bien, tenemos una idea clara. Quería tener varias charlas con él, para definir bien el perfil de jugador que queremos.

–Más allá de lo de Jorge, ¿se da por cerrado el capítulo de renovaciones?

–En principio sí, aunque quizás haya un par de piezas que dependen de lo que podamos hacer. Todas las posiciones van a tener jugadores senior, algo que difiere de la temporada pasada. Este año lo queremos hacer de manera diferente, por eso hay renovaciones que pueden salir más adelante dependiendo de las piezas que vayamos poniendo.

–¿Qué va a pasar con el puesto de portero suplente? ¿Apostará por un sub-23?

–He hablado con Davo Armengol y la conversación ha sido súper productiva para ambos. Me encantaría que pudiese seguir, porque tiene una gran capacidad para conectar y hacer equipo, es un jugador de club, pero él sabe de la dificultad que supone tener dos porteros senior. Se lo he trasladado, él lo entiende, por lo que nos hemos marcado un tiempo para ver qué pasa.

«En esta categoría no hay muchos bombazos, pero hay jugadores que no suenan y luego rinden de manera espectacular»

–¿Qué tal estos primeros días con Javi Rozada?

–Muy bien. Estos días hemos tenido varias reuniones para establecer bien el perfil de jugadores que queremos. Creo que tiene las ideas muy claras, me gusta porque hemos conectado bien en lo que queremos, algo que me parece muy importante. Hablamos mucho.

–¿Cómo se reparten la toma de decisión a la hora de hablar de jugadores? ¿Es un 50% cada uno o usted tiene más peso?

–No hay ningún porcentaje determinado. Rozada confía bastante en la confección de la plantilla al igual que yo confío en su trabajo con ella. Él tiene que desarrollar un buen contexto para los jugadores y mi labor es hacer una plantilla con los mejores recursos disponibles para lo que él quiera jugar. Rozada no está imponiendo nada, confía bastante. Creo que tenemos el mercado bastante controlado.

–¿Cómo está siendo la adaptación al fútbol del norte?

–Bien, de manera natural. La zona geográfica es totalmente diferente a donde he trabajado hasta ahora, pero cada día creo que me adapto más. Cuando vaya teniendo la rutina más hecha, tanto a nivel profesional como personal, pues me sentiré mejor todavía.

–A la hora de fichar futbolistas, ¿apostará por lo que ya conoce del fútbol andaluz o buscará perfiles que sepan lo que es jugar aquí?

–No quiero llenar esto de jugadores del Grupo 4. Puntualmente haremos alguna incorporación de fuera, pero estoy priorizando bastante el Grupo 1, jugadores que conozcan la categoría y estos campos. Creo que eso nos puede dar una buena perspectiva, pero sin limitar las incorporaciones de otros puntos geográficos. Estoy bastante contento con la forma que está cogiendo el proyecto.

–¿Cómo quiere que juegue el equipo que tiene en mente?

–Creo que la categoría te invita a ser un equipo sólido y con jugadores rápidos en la zona de ataque. Tenemos que ser un equipo bastante más sólido que la temporada pasada, porque analizando un poco ves que, aunque el equipo arriba estuviera bien, atrás quizá fuese un poco débil. Creo que la categoría te exige tener una línea de cuatro con dos por delante serios y disciplinados, trabajadores y con capacidad defensiva, para luego tener jugadores determinantes arriba.

–¿Cuál es el objetivo del Avilés esta temporada?

–El primer objetivo es ser un equipo atractivo, para ello estamos trabajando no solo en el aspecto deportivo, sino en todas las parcelas. A partir de ahí nos marcaremos objetivos a corto plazo. ¿Qué queremos estar entre los cinco primeros? Claro, pero no cometamos los errores del año pasado. Primero vamos a competir el primer partido, establecer objetivos cortitos, a mentalizarnos que nadie regala nada y que, aunque seamos un equipo atractivo, puede que no nos salga bien.

–¿Hubiese preferido llegar y que todo estuviese a cero? Porque se ha encontrado con diez contratos sobre la mesa.

–Son situaciones normales cuando llegas nuevo. Me gustaría que todo fuese fácil, pero es algo natural. No veo dificultad en mi llegada. Es todo un poco más lento, porque cuando llegas a un sitio tienes que evaluarlo todo, por eso estas últimas dos semanas ha ido todo despacio.

–Algo que demanda parte de la grada es ver a canteranos en el primer equipo. ¿Ha echado un ojo al juvenil de cara a planificar la plantilla de este año?

–He hablado con Matías Vigil, que me puso al día de la situación en las categorías inferiores. Los resultados dicen que se está trabajando bien, pero que haya un hueco para esos jugadores que están haciendo un buen trabajo y se lo merecen es difícil. No digo que vayan a tener licencia del primer equipo, pero espero, en pretemporada, poder disfrutar de alguno de ellos y que se ganen su continuidad.

–Arranca la campaña de abonados. ¿Tiene algún bombazo preparado para revitalizar la ilusión de la afición?

–La verdad es que no, pero me encantaría. No creo que en esta categoría haya muchos bombazos, porque es todo muy estable. Hay jugadores que, a priori, no suenan tanto y luego rinden de manera espectacular.

«Tendremos licencias senior en todas las zonas, no queremos que haya un puesto que tenga dos sub-23»

–Lo que más llama la atención, a primera vista, es su juventud.

–Cuando era jugador ya me saqué los tres niveles de entrenador y un curso de dirección deportiva. Jugaba en Tercera y, cuando volví a Jaén, ya entré como scouting del Córdoba. Al poco me subieron a coordinador de scouting y luego me dieron la oportunidad de ser secretario técnico del Córdoba en Segunda División. Ahí fue cuando decidí dejar el fútbol, porque pensé que podría tener mucho más recorrido profesional que como futbolista. También es verdad que cada vez se da más la oportunidad a gente joven. Decidí colgar las botas con 25 años porque esto me gustaba mucho.

–¿Nunca se ha arrepentido de la decisión?

–Es una cuestión de prioridades. Quizás tenía diez años más de carrera por delante, pero yo me fui de casa muy pequeño a la cantera del Atlético de Madrid y llega el momento de cambiar. Estoy súper contento con la decisión que tomé, he aprendido mucho estos años y espero que continúe mucho más.

–¿Qué hace un chaval de 33 años de Jaén por Avilés en su tiempo libre?

–Por ahora no le puedo decir mucho, porque solo estoy en el mundo del fútbol. No he tenido mucha vida social por ahora, por estar tanto con el trabajo. Vivo en Avilés, salgo a tomar el café o a comer con mis compañeros, pero poco más. Me han hablado de sitios maravillosos por Asturias. A ver si me puedo escapar algún día, pero hasta septiembre va a estar complicado.

Suscríbete para seguir leyendo