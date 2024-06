Laura Lobo, primer fichaje del Avilés Femenino: "El objetivo es mantener la categoría, pero no hay nada escrito"

Tras conseguir el ansiado ascenso a Segunda Federación, el Avilés femenino ya se está empezando a mover para cerrar una plantilla competitiva de cara a su estreno en la tercera categoría del fútbol femenino nacional. El primer fichaje del verano blanquiazul ha sido Laura Lobo (Barcelona, 2004), que se muestra muy ambiciosa a la hora de hablar del futuro del cuadro avilesino. La catalana atienda a LA NUEVA ESPAÑA desde su Barcelona natal.

–¿Qué es lo que le ha convencido para fichar por el Avilés?

–El proyecto que me propusieron fue muy interesante. Además, me estuve informando del club, de las instalaciones que tienen y de como funcionaba todo y, sin haberlo visto en persona, ya me estaba llamando la atención. Esta va a ser la primera vez que salga de casa y creo que si te vienen con un proyecto así te entra enseguida por los ojos.

–¿Cuándo se pusieron en contacto para tratar su llegada?

–En abril, más o menos, cuando ya tenían asegurado que iban a conseguir el ascenso. Me llegó el proyecto y tranquilamente, con calma, lo analicé y decidí dar el sí.

–Es el primer fichaje para el debut del Avilés en Segunda Federación.

–Es una categoría en la que se compete y que conozco de mi paso por el Espanyol. Las reuniones que tuve con el club fueron buenas y, con ese trato tan bueno, todo favoreció para que decidiese fichar por el Avilés.

–¿Hay miedo a su primera experiencia lejos de casa?

–El miedo siempre está, todo lo que sea salir de la zona de confort da miedo, porque me alejo y de mi entorno, pero si tienes ganas de conocer nuevas experiencias y de pasártelo bien, todo es echarle actitud. Estoy muy ilusionada.

–¿Cómo se definiría como futbolista?

–Juego de mediocentro, aunque me puedo adaptar a todas las posiciones de arriba. Me considero una jugadora más ofensiva, pero trabajadora atrás. Si tuviese que destacar algo de mí sería la calidad técnica, creo que esa es mi mejor virtud. Como interior, sobre todo en el lado derecho para poder explotar mi zurda, es donde mejor me encuentro.

–Este será el primer año del Avilés en la categoría. ¿Creen que sufrirán para conseguir la salvación?

–No tiene por qué, si trabajas bien nunca se sabe lo que puede pasar. Se ha visto que porque un equipo tenga mucha experiencia eso no hace que sea el que va a subir. Todo se trata de trabajar y ver a donde se puede llegar.

–Se le ve muy ambiciosa.

–Mucho, es una de mis principales características. El objetivo es mantener la categoría, pero intentaremos no sufrir. Todo está en nuestras manos para que no pase, nada está escrito y hay que prepararse para trabajar y luchar. Incluso se puede dar la posibilidad de volver a subir, hay que ir adelante con ello.

–¿Qué tal han sido sus primeros días en Avilés?

–No he podido ver mucho, porque fue un viaje express, pero la sensación ha sido muy buena. El trato de la gente ha sido espectacular, me ha gustado mucho. Y la comida ha sido increíble. Tengo muchas ganas de seguir conociendo la ciudad y Asturias en general.

