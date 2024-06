El Avilés apunta a decir adiós a uno de los grandes pesos pesados de su vestuario

Los caminos del Avilés y de Jorge apuntan a separarse. Aunque la renovación del corverano fue una de las que se plantearon a principio de temporada junto a la de Cortina y la de Natalio, ahora parece que la continuidad del blanquiazul está más lejos que nunca. El problema que tienen los avilesinos con las fichas sénior, con doce de dieciséis huecos ocupados, es el gran inconveniente a la hora de que ambas partes continúen juntas a pesar de que veía con buenos ojos seguir en el Suárez Puerta. A esa falta de fichas se suma que la idea del club es reforzar ambas bandas, lo que hace que los huecos en dichas posiciones sean mínimos, al igual que en el frente de ataque.

"He hablado con él, como capitán y parte importante del club que es. La renovación por ahora está parada, no hay nada definido. Él lo sabe, necesitamos un tiempo, lo que esperamos es cuadrar los tiempos para que las dos partes podamos tomar la mejor decisión. Ahora hay que esperar un poco, a ver qué movimientos podemos hacer para encajar las piezas", declaró Miguel Linares, director deportivo del Avilés, a LA NUEVA ESPAÑA sobre la continuidad de Jorge. Lo que parece es que finalmente los tiempos no han cuadrado. Durante estos días se ha hablado de una rebaja salarial del corverano, ya que, en caso de seguir, tendrían un papel menos protagonista que la pasada campaña. Cuando aterrizó en el Avilés el centrocampista venía procedente del Zamora, de Primera Federación, con el salario que ello conlleva, y parecía que ya se había llegado un acuerdo en esos términos, pero finalmente todo hace indicar que ambas partes separarán sus caminos.

El problema, al igual que pasa con la continuidad de Davo Armengol, es el reglamento de Segunda Federación. En esta categoría solamente se permiten tener 16 fichas sénior y el Avilés, con los contratos heredados de la gestión de Javier Vidales más las renovaciones de Cortina y Natalio, tiene actualmente doce huecos ocupados, lo que ata las manos al director deportivo jienense a la hora de moverse en el mercado de fichajes. Por ello, está teniendo que tomar decisiones difíciles en el apartado emocional, dejando fuera de sus planes al citado guardameta ovetense, algo de lo que ya informó LA NUEVA ESPAÑA, y ahora a Jorge, dos de los capitanes del equipo la pasada campaña.

Jorge es uno de los pesos pesados en el vestuario del Avilés y uno de los jugadores más queridos por la grada. El avilesino regresó a Asturias para unirse a las filas blanquiazules hace dos campañas, donde tuvo un rol más que protagonista en el equipo que, bajo las órdenes de Emilio Cañedo, estuvo a punto de lograr el ascenso a Primera Federación. En aquel equipo, donde jugaba como interior con libertad para cargar el área, disputó casi 2.500 minutos repartidos en 32 encuentros, 29 de ellos como titular. Además, sumó en el apartado goleador, consiguiendo cuatro dianas. Esta campaña, a pesar de que arrancó con mucha presencia en los planes de Cañedo, poco a poco se fue cayendo de los onces titulares tras el cambio de sistema de Manolo Sánchez Murias. A pesar de ello, siempre fue un gran revulsivo desde el banquillo dada su entrega y su capacidad de sacrificio.

