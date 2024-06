La inagotable pasión por el deporte de Roberto Llamedo, campeón de Europa de duatlón a los 74 años

El asturiano Roberto Llamedo es incapaz de entender la vida sin practicar deporte, sin vestirse de corto para correr, montar en bici o, en un futuro, nadar para comenzar a preparar su siguiente objetivo: el Mundial de triatlón. Este naveto, afincado desde hace años en Oviedo, acaba de proclamarse campeón de Europa de duatlón en la modalidad de cross, en el grupo de edad de 70 a 74 años, en la bella ciudad portuguesa de Coimbra.

Para hacerlo corrió los más de seis kilómetros con los que empezaba la competición en 36 minutos, luego invirtió 1 hora y 18 minutos en subir las empinadas cuestas en su bici de montaña para superar los 21.6 kilómetros del recorrido y acabó corriendo en 23 minutos los últimos 4 kilómetros.

"Era un sube y baja continuo", explica Llamedo sobre la competición en la que quedó por delante del inglés Colin Hunt. Hace 2 años que el asturiano comenzó a practicar duatlón, ya ha participado en el campeonato de España y su siguiente reto es pasarse al triatlón y tratar de ganar el Mundial en su grupo de edad: "Me toca aprender a los 74 años a nadar, pero lo voy a hacer, me gustan los retos", dice.

Llamedo fue jugador de hockey sobre patines y, de hecho, de no haber estado en el Europeo de Coimbra hubiera estado jugando la EVRICUP con sus compañeros del Amigos del Cibeles, histórico club del que formó parte. "Sigo entrenando con ellos a hockey, vengo del colegio Santo Domingo, comencé antes que los que ganaron la Copa del Rey", explica.

En lo laboral, Llamedo fue director de un banco durante 30 años, pero siempre, en cualquier rato que encontraba libre, o se iba a correr o a montar en bicicleta. Muy vinculado Nava, fue también presidente de la Cofradía de la Sidra. Pero ahora está centrado en sus retos deportivos. "El deporte te libera mucho, después estoy más alegre, cuando estoy un poco de mal humor mi mujer me manda a correr", explica con humor sobre su afición. Dice que, desde pequeño, le inculcaron ese espíritu de que, a la hora de competir hay que salir a ganar: "Luego la vida te pone en tu sitio, pero hay que salir a ganar, luego ya se verá lo que pasa". Por eso, en triatlón piensa pelear por ser el mejor. Como ejemplo, pone a un italiano, Gherardo Mercati, que a sus 85 años participó en las 6 modalidades de duatlón en el Europeo: "Esa gente es la que me llena y me anima a seguir adelante".

