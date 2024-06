La segunda oportunidad del portugués Francisco Amarante en el Alimerka Oviedo Baloncesto: "Me la dieron y la tomé"

A principios de junio, con la temporada recién acabada para el Alimerka Oviedo Baloncesto, el club realizó en Pumarín unos entrenamientos en los que estuvieron los jugadores renovados para la próxima temporada, posibles incorporaciones y otros del equipo de Liga EBA. Entre los que habían renovado su compromiso por el club estaba un caso especial, el de Francisco Amarante (Aveiro, 2000), que seguirá en el equipo después de una temporada muy complicada, condicionada por las lesiones. Da la sensación de que a las dos partes, equipo y jugador, les quedó pendiente algo y llegaron al acuerdo de resolverlo en una próxima temporada en la que los jugadores que continúan se marcan objetivos muy ambiciosos.

–Da La sensación es que el grupo que formaron la pasada temporada fue clave para que el equipo cumpliera los objetivos.

–Es la realidad. Tenemos un ambiente muy bueno, somos buena gente, amigos unos de los otros y eso creo que se nota.

–¿Para usted fue una temporada difícil?

–Sí, un poco, al principio de lesionarme me costó, quería estar con ellos, pero fue lo que pasó y solo queda mirar adelante.

–Le costó empezar porque llegó con problemas físicos y cuando mejor estaba se volvió a lesionar. ¿Fue muy duro?

–Cuando me sentía bien, cuando estaba dentro del equipo, en forma, me volvió a pasar; pero es lo que tiene el deporte.

–Es interesante que siga después de un año tan complicado.

–Venía aquí con el foco de probar en esta liga, de intentar ver qué puedo hacer; creo que puedo mejorar mucho aquí, en esta liga, en este club, con este entrenador, con estos compañeros y por eso decidí que seguir era el mejor camino ya que había tomado antes la decisión de venir y por eso no quería salir de aquí sin probar, sin tener las sensaciones de que lo hice. Si no puedo, probaré otras cosas, pero creo que puedo ayudar y quería ayudar a este club, darme una segunda oportunidad, me la dieron, quería tomarla y la tomé.

–El club también piensa que usted puede aportarle cosas.

–Tuvimos una sensación parecida y por eso me dio la confianza de quedarme y esta oportunidad.

–Hablando con sus compañeros, todos dicen que se quedaron con la sensación de que podían haber jugado el play-off y ahora se lo marcan como objetivo. ¿Se pasan de ambiciosos? ¿Usted también tiene esa idea?

–Yo, sin duda, para mí este año teníamos un equipo para haber llegado al play-off, pasaron cosas y no lo conseguimos. El próximo año es un objetivo que queremos alcanzar, sin duda, es mi ambición y creo que podemos hacerlo.

–Eso es algo que no les pide nadie en un club humilde.

–No nos lo pide nadie, pero nosotros, el grupo, tenemos esa ambición, y queremos estar ahí.

–¿Lo hablan entre ustedes?

–Sí, claro, nosotros queremos estar en esos momentos; si el ambiente es tan bueno aquí, jugar un play-off en Pumarín, que está todo siempre lleno, que hay un ambientazo en los partidos, es eso lo que queremos. Tener esa oportunidad de alcanzar ese objetivo es por lo que trabajamos todos los días. El grupo tiene esa ambición.

–Se habla de que usted es un jugador versátil. ¿Se siente así?

–Puedo ayudar en varios aspectos, Javi (Rodríguez, entrenador del equipo) tiene confianza en mí para ponerme en varias posiciones, yo intento hacerlo lo mejor que puedo, ayudar al equipo, si me necesitan en otra posiciones lo intento hacer lo mejor que sé.

–¿Dónde se siente más cómodo en el campo?

–Jugando de dos, de escolta y alero, de base jugué muchos años también, me siento también confortable, pero donde estoy más cómodo es de alero y de escolta.

–Para Javi usted era uno de los manejadores del equipo.

–Sí, creo que sí, siempre jugué un poco de base, jugaba "pick and roll", manejaba, me siento bien también y creo que lo puedo hacer.

–¿Qué le gusta de Javi como entrenador?

–Ha sido muy importante para que me quedara, creo que me puede ayudar mucho para crecer como jugador, en aspectos del juego, mentales, de conocimiento del juego; puedo aprender mucho con él, me gusta como gestiona todo, creo que es muy buen entrenador y que nos puede ayudar a todos.

–¿Pasará las vacaciones en Aveiro?

–Sí, creo que este año me voy a quedar ahí.

–Haga de embajador de la "Venecia" de Portugal.

–Invito a la gente de Oviedo a que vaya a Aveiro, es una ciudad muy guapa, tiene de todo, una playa muy bonita, no tiene montaña como aquí pero sí buena comida, como aquí; en verano está muy bien, invito a la gente de Oviedo a que vaya a conocerla.

