El Avilés dice adiós a un paisano: así recuerdan a Davo Armengol alguno de sus excompañeros

"Es un paisano, un ejemplo dentro y fuera del campo". Tras ocho años en el club el Avilés y Davo Armengol separan sus caminos, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El guardameta ovetense, que fichará por el Mosconia, dice adiós convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de la historia reciente blanquiazul, siendo el 11º jugador con más partidos a sus espaldas. Si se acota a porteros, el único nombre que ha defendido más veces la portería del Suárez Puerta ha sido Santi Calvo. En total son ocho campañas, divididas en dos etapas, las que ha defendido la camiseta avilesina, siendo uno de los jugadores más queridos por la afición

Davo debutó con el Avilés el 3 de agosto de 2011, en partido de Copa Federación ante el Universidad Oviedo, con Ricardo Bango de entrenador. Su primera etapa como blanquiazul duró hasta el 31 de mayo de 2015. En aquella fecha el Avilés cayó derrotado ante el Eldense, dirigido por el actual entrenador del Sporting, Rubén Albés, y consumo su descenso a Tercera. Antes, eso sí, fue protagonista en la promoción de ascenso a Segunda B, cuando los blanquiazules cayeron ante el Coria pero finalmente consiguieron la promoción tras comprar la plaza, y rozó la Segunda División en la 2013/14. Aquel año los avilesinos pasaron la primera ronda tras eliminar al Cartagena y, cuando parecía que tenían pie y medio en el fútbol profesional tras vencer en casa al Llagostera por 2-0, finalmente cayeron derrotados en tierras catalanas por 3-0 y se quedaron a las puertas de la gloria.

Tras pasar por las porterías de Marino y Caudal, Davo volvió a su casa futbolística cinco años más tarde, justo después de la parada del fútbol por la pandemia y coincidiendo con el estreno de la actual propiedad. Salvo esta temporada, el ovetense ha sido un fijo en las redes del Avilés, llegando a rozar el ascenso a Primera Federación el año pasado, cuando los blanquiazules cayeron en la final del play-off ante el Granada B. Esta campaña formó parte de equipo que consiguió la fatídica salvación ante el Manchego, siendo una pieza clave, gracias a su veteranía y saber estar, dentro del vestuario.

En total, de las ocho campañas que Davo ha estado en el Avilés, en cinco de ellas se puede considerar que ha sido el guardameta titular. Arrancó como un fijo en la 11/12, con David Alemán como compañero, pero en la temporada siguiendo Alejandro Rebollo consiguió arrebatarle el puesto. El año del casi ascenso a Segunda División recuperó el estatus, con Ángel Díez como suplente, aunque la siguiente campaña regresó al banquillo ante la competencia de Alejandro García. Las tres temporadas siguientes a su vuelta al Suárez Puerta fue el meta titular, compartiendo los palos con Jimmy Robledo, Mario de Luis o Moha Ramos y este año Álvaro Fernández le ha robado definitivamente el puesto en los onces.

"Davo es un ejemplo dentro y fuera del campo, un futbolista excepcional", señala Emilio Cañedo, entrenador del Avilés la pasada temporada y ahora futuro técnico de Davo. "Los números están ahí, es un jugador histórico para el Avilés. Siempre ha tenido una fidelidad magnífica al club y ha sido un compañero de diez", apunta el ovetense. Aunque en el play-off de ascenso a Primera Federación Cañedo tomó la decisión de sentarle, nunca tuvo una mala cara del guardameta, que asegura que aportó como el que más para ayudar al grupo. "Ahora estoy encantado y feliz de tenerle conmigo", afirma.

Alex Prendes, central que compartió tres años de carrera con Davo, no tiene dudas: "Ha sido el mejor compañero que he tenido nunca, por la confianza que hay entre ambos y por todo lo que me ha ayudado". "Más que un compañero es un amigo", explica el avilesino, que cuando el club ascendió a Segunda Federación le tocó compartir habitación con el portero. "Solo tengo buenas palabras para él. Hay cierta diferencia de edad, pero es un amigo de verdad. Para mí es como si fuese un padre", sostiene.

Suscríbete para seguir leyendo