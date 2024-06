Ana Ortiz de Guinea y Lucas Costa, ganadores de la Travesía de San Pedro

La nadadora gijonesa Alba Ortiz de Guinea se ha proclamado ganadora absoluta de la XXIV Travesía de San Pedro tras llegar a la Escalerona desde el dique de Santa Catalina en 25:39 minutos, batiendo al campeón de la categoría masculina, su compañero del Club Natación Ponteareas Lucas Costa, que completó el recorrido en 25:56 minutos. "Ha sido una carrera bastante cómoda porque desde el principio pude deshacerme de la mayoría", expresó Ortiz de Guinea al término de la prueba, organizada por el Patronato Deportivo Municipal, en la que participaron 173 personas.

El cielo encapotado y las bajas temperaturas no impidieron que 110 hombres y 63 mujeres se lanzaran al agua. De todos ellos, tan solo 4 abandonaron, mientras que 168 consiguieron completar el recorrido de 1.900 metros que separa la parte externa del dique de Santa Catalina y la Escalera 4. Tanto Alba Ortiz de Guinea como Lucas Costa ya habían ganado en otras ocasiones esta prueba, que sirvió para abrir la undécima edición del Circuito de travesías a nado de Gijón, que cuenta con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA.

A su llegada a la meta, Alba Ortiz de Guinea aseguró que "el agua estaba muy buena de temperatura. Había bastante corriente y oleaje, pero es la forma en la que me gusta nadar". Y agregó que "nadar las travesías de Asturias es lo que más me gusta, porque es mi tierra, mi casa. La de San Pedro es especial. Es precioso y espectacular cruzar viendo la iglesia de San Pedro"..

El gallego Lucas Costa, quien reside desde hace dos meses en Gijón, afirmó que "ha sido complicado porque el mar estaba picado. No se me da especialmente bien, aunque estoy hecho a nadar así no es mi forma favorita. A la llegada había que surfear un poco y compensaba quedarse quieto para que las olas te llevaran antes que nadar". Costa, que agradeció que "las dos boyas se veían genial y se podían coger sin problema. Ha habido buen ambiente", aplaudió.

En la entrega de premios estuvieron presentes el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios; la vocal de Aguas Abiertas de la Federación Deportiva de la Natación Asturiana, Lucía Vázquez, y la directora de la oficina Gran Capitán de Unicaja, María Pilar Suárez.

Esta undécima edición del Circuito de Travesías de Gijón continuará el 20 de julio con la prueba "Playas de Gijón", de 3.500 metros de recorrido, y se cerrará el 24 de agosto con la de "Playas del Oeste", de 4.500 metros.