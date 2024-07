El gran deseo de Rozada en el mercado de fichajes se aleja del Avilés

Javi Rozada, entrenador del Avilés, dejó claro cuál era su primer deseo para la nueva temporada del club blanquiazul: Yayo. El centrocampista del Oviedo, pieza clave en el filial carbayón, era el gran objetivo del ovetense en el mercado de fichajes, consciente de que Edu Cortina no iba a poder iniciar la campaña por estar recuperándose de una lesión. Pero, a pesar de que el entorno del futbolista se siente muy alagado por los piropos del técnico, el futuro del jugador apunta estar lejos de tierras asturianas. El deseo de Rozada está lejos de cumplirse.

Yayo, capitán del Vetusta y uno de los nombres m-as prometedores de la fábrica del Requexón, tiene decidido que no jugará la próxima temporada en el filial carbayón, que esta campaña ha descendido a Tercera Federación. A la espera de la llegada de un nuevo técnico al primer equipo, la idea del futbolista es realizar las primeras semanas de pretemporada en la disciplina azul, mientras valora las diferentes ofertas que tiene sobre la mesa. Cabe recordar que, aunque hasta ahora tenía contrato con el Oviedo Vetusta, a partir de hoy pasa a ser jugador del equipo senior a todos los efectos. Con 19 años su gran prioridad es acumular muchos minutos, algo que en el Oviedo parece muy complicado, por lo que lo más probable es que acabe saliendo cedido en busca de un puesto de titular. Varios conjuntos con mucho potencial de Primera Federación ya se han interesado en sus servicios, incluido un equipo que acaba de descender de Segunda División, lo que complica mucho su aterrizaje en el Suárez Puerta,

Su edad y su potencial dentro del terreno de juego le convierte en una pieza muy codiciada por muchos equipos. En las competiciones bajo el amparo de la Federación Española hay un límite de fichas senior, actualmente dieciséis, por lo que Yayo es una gran opción para cubrir una ficha sub-23 con un futbolista de mucho potencial. Eso no ha pasado desapercibido por muchos equipos que ya han preguntado por él. En el Oviedo podrían repetir una operación parecida a las que la pasada campaña realizando con Mangel, cedido a la Ponferradina, o Alex Cardero, al que enviaron a préstamo al Arenteiro. Eso sí, Yayo, de moverse, priorizará ante todo tener un papel protagonista en el equipo.

Pero no todo está perdido para el Avilés y Javi Rozada. El mercado no para de evolucionar y, aunque parece poco probable, puede llegar el escenario que Yayo se encuentre sin un equipo que quiera hacerse con sus servicios en Primera Federación. Si se diese el caso, algo improbable, y tuviese que bajar a Segunda Federación, el destino preferido del futbolista sería el Suárez Puerta, gracias en parte a la buena relación que existe con el entrenador ovetense. Desde el entorno del jugador transmiten el agradecimiento a las buenas palabras que ha tenido Rozada sobre Yayo, al que conocen de su paso por el Oviedo, y en caso de salir cedido a la cuarta categoría del fútbol español esa sería su elección. Además, la distancia jugaría una baza a favor del fichaje, ya que no estaría muy lejos de su casa. La operación es muy difícil, pero queda una puerta abierta.

Marco, portero avilesino sub-23, ha quedado libre. Otro nombre que estaría en la agenda del Avilés es el del hasta ahora guardameta del Oviedo Vetusta, Marco. El portero, nacido en Avilés, ha sido un fijo durante estas dos campañas en la portería azul y, a pesar de su juventud, ha dejado un gran rendimiento bajo los palos. Los blanquiazules buscan un cancerbero con proyección sub-23 que peleé por el puesto de titular con Álvaro Fernández, fórmula similar a la que hicieron cuando ficharon al madrileño, por lo que Marco, que además es de la ciudad, es uno de los nombres que tienen en el radar, aunque la operación se antoja complicada. Al igual que Yayo, su edad le hace muy apetecible para equipos de Primera Federación, por lo que los avilesinos tendrán que pelear para hacerse con sus servicios.

