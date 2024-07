Davo Armengol, en su despedida del Avilés: "Me siento muy afortunado por haber estado aquí"

"Me siento muy afortunado por haber estado aquí". Davo Armengol, segundo portero que más veces ha defendido la portería del Avilés, se despidió ayer del Suárez Puerta. En un emotivo acto realizado en el campo avilesino el meta ovetense, al que se le cayó alguna lágrima, mostró su agradecimiento a la afición blanquiazul y deseó, en el futuro, seguir vinculado al club "al que considero que es mi casa".

"El Avilés es un club muy especial para mí, pero el fútbol tiene estas cosas y no es eterno", señaló Armengol, que recordó el momento en el que volvió a vestir de blanquiazul, hace cuatro años "cuando me llamó Abraham, me llamó Baeza y no tardamos ni un día en llegar a un acuerdo". "Fue una de las mejores decisiones que he tomado", destacó el guardameta, que aseguró haber conocido a gente que "merece mucho la pena".

El ovetense explicó como fue el momento de conocer su adiós, que se dio tras una reunión con Miguel Linares, el director deportivo del club. "Fue sincero conmigo y me explicó que había un problema con las fichas y que debíamos esperar. Nos dimos una semana y, en la siguiente reunión me transmitió que no podía hacer nada. Hay que entenderlo, es una decisión de club", expuso Davo, que recuerda el día del ascenso a Segunda Federación como uno de sus mejores días como portero avilesino. Lo que no llegó a imaginar era el crecimiento que ha vivido el club desde su regreso, algo que confía en que siga aumentando. "Ahora la afición está en un momento muy bueno para seguir creciendo y poner los cimientos que se necesitan para dar el salto. Se nota que ahora la gente se siente identificada con el club", apuntó el cancerbero, que nota que los niños cada vez van más de blanquiazul.

Davo también tuvo palabras para el que será su sustituto y con el que ha compartido vestuario, Álvaro Fernández, al que ve más que preparado para tomar el relevo. "Álvaro lo hace muy bien, no tengo nada que decirle. Es un chaval de diez, tanto en el vestuario como fuera", expresó el ovetense, que cree que el madrileño "tiene la confianza suficiente y es un chaval que está creciendo, es joven y va a mejorar un montón". "Como siga como hasta ahora lo va a hacer genial", sentenció.

En el acto, que contó con la presencia de Marcos Trabanco y Alex Prendes, excompañeros; Miguel Linares, director deportivo, y Natalio González, directora general, se emitió un vídeo en el que diversos compañeros como Geni, Natalio, Edu Cortina, Jony, Jorge Fernández o Nacho López le enviaron mensajes de cariño al ovetense. También habló Diego Baeza, presidente del Avilés, que aseguró que el de ayer era "un día especial y triste a la vez". "Nos toca despedirnos de alguien muy importante desque que llegué al club. Es una persona que ha apostado desde el principio por este barco y no es cómodo ver como esa etapa se acaba", señaló el gijonés, que confesó que quiere que Davo siga vinculado al club. "A raíz de traerte a ti vino más gente, si no nos hubiese costado despegar", afirmó el blanquiazul. "Me gusta el tema de la portería. Tengo que hacer un par de cursos más, pero no me disgustaría ser entrenador de porteros en la cantera", sostuvo el portero. Aunque el de ayer fuese un adiós, todo parece que no sea un hasta siempre.

Suscríbete para seguir leyendo