Así se ve Josín, tercer fichaje blanquiazul, en el Avilés: "Quiero dar tranquilidad y llevar la voz cantante desde la defensa"

La defensa ha sido una de las prioridades de Miguel Linares a la hora de buscar fichajes para el Avilés en este mercado. El director deportivo blanquiazul es consciente de que la parcela defensiva era una de las zonas de mejora respecto a la pasada campaña y, para subir el nivel, está rastreando el mercado en busca de un central que refuerce la zaga. Tras ver el rechazo de Zubiri y moverse con el fichaje, ya oficial, de Luis Martínez, ahora los avilesinos están a punto de cerrar a Josín Martínez, defensor del San Sebastián de los Reyes y canterano del Oviedo, con el que conformarían una nueva pareja atrás a la espera de lo que pueda pasar con el futuro e Mauro y Julio Rodríguez.

El central, que se suma como tercer refuerzo blanquiazul, indicó sobre su nueva aventura blanquiazul que "se están haciendo las cosas muy bien. Desde que me surgió la propuesta y con el proyecto que hay detrás lo vi una opción muy buena, estoy muy contento de estar aquí".

"El Avilés es un equipo que sigo y que creo que están haciendo las cosas bien, hace un año estuvieron a punto de lograr el ascenso", expuso Josín, que cree que la pasada campaña, en la que los blanquiazules rozaron el descenso, la clave fue no haber arrancado bien. "Desde que me surgió la propuesta de Miguel Linares y vi el proyecto no dudé de que era una buena opción", afirmó el central, que se definió como "un jugador constante y que está concentrado en todas las acciones". "Quiero dar tranquilidad y llevar la voz cantante desde la parte defensiva para ayudar en todo lo posible al equipo", apuntó.

Josín reconoció que las charlas tanto con Javi Rozada, entrenador del Avilés al que conoce de su paso por el Oviedo, y Linares fueron muy buenas, lo que le ayudó a tomar la decisión. "Desde el primer momento me hicieron ver que querían que participase en el proyecto", aseguro. Sobre los objetivos de cara a la próxima campaña el ovetense indicó que prefiere ir "partido a partido", ya que en Segunda Federación "nunca se sabe lo que puede pasar". "Puedes tener un proyecto para quedar primero, pero si arrancas mal y con el día a día no mejoras… Creo que el grupo y el equipo ganan partidos. Cuando queden cinco jornadas habrá que ver como estamos y para lo que nos da", señaló.

El nuevo central del Avilés confesó haber visto el último partido de su nuevo club ante el Manchego y se quedó impresionado al ver "a una afición muy enganchada". "Después de hacer play-off la pasada temporada ver que el estadio estaba así… Me parece que hay que mantenerlo", sentenció el defensor, que cree que este año "hay un muy buen proyecto". "Animo a la gente que venda desde el primer día, porque va a ser un gran año", finalizó.

Josín Martínez es un central de 26 años que la pasada temporada estuvo en las filas del San Sebastián de los Reyes, equipo que disputó el play-off de ascenso a Primera Federación y en el que no contó con excesivo protagonismo. El ovetense disputó 17 encuentros, once de ellos como titular, jugando algo más de mil minutos en total. Antes de unirse al conjunto madrileño estuvo dos temporadas enrolado en el Cacereño, donde fue capitán y gran líder de la defensa extremeña. En total defendió la camiseta verdiblanca en 52 ocasiones en liga, acumulando más de cuatro mil minutos a sus espaldas. Como anécdota, Josín se midió al Real Madrid en Copa del Rey, una experiencia que relató en LA NUEVA ESPAÑA y que dejó como curiosidad un enfrentamiento con Antonio Rudiger, defensor del conjunto blanco.

El ovetense es un viejo conocido de Javi Rozada, entrenador del Avilés y uno de los grandes valedores del movimiento. Con el técnico blanquiazul coincidió en el filial del Oviedo, ya que Josín forma parte de la generación de Edu Cortina, Borja Sánchez, Jimmy o Lucas Ahijado, entre otros, y con él a los mandos fue una pieza en una temporada con la que rozaron el ascenso a Segunda División en la temporada 18/19. El central llegó a debutar con el primer equipo carbayón, pero su estreno se vio truncado ya que a los tres minutos de saltar al terreno de juego vio una tarjeta roja.

