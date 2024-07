La atleta asturiana Bárbara Camblor irá a los Juegos de París en el equipo femenino de relevos 4x400: "Es algo que sueñas desde pequeña"

Bárbara Camblor (Blimea, 1994) se lesionó en enero y estuvo sin poder correr dos meses. De hecho, su marca en abril era de 55 segundos en los 400 metros. Sin embargo, lejos de rendirse, siguió trabajando, entrenándose y manteniendo la esperanza hasta que, en la última oportunidad, en el campeonato de España de La Nucía (Alicante) dio lo mejor de sí, corrió en 52.8, batiendo su mejor marca personal, haciendo el récord de Asturias, y se ganó un hueco en la lista de 57 atletas españoles que competirán en los Juegos Olímpicos de París que se celebran entre el 24 de julio y el 11 de agosto. Ella y el gijonés Iñaki Cañal son los dos atletas asturianos que estarán en París y ambos lo harán en los equipos de relevos 4x400 metros.

Iñaki Cañal, en el campeonato de Europa. / Antonio Lorca

"Me salió bien el campeonato de España de La Nucía, sabía que tenía opciones, pero hasta que no lo ves no te lo crees", explica la blimeína, que confiesa que estar en los Juegos es "un sueño". "Es algo que sueñas desde pequeña", dice nada más salir de la clínica de fisioterapia donde trabaja. Un oficio que ejerce también en el equipo de fútbol de L’Entregu. Las felicitaciones, de hecho, le llegaron ayer de todos los rincones del concejo de San Martín del Rey Aurelio.

La alegría es aún más especial por lo difícil que ha sido alcanzar esta meta. "Ha sido una temporada rara, estuve concentrada en diciembre en Sudáfrica, en enero noté un dolor en el pie, un edema del escafoides, y en dos meses solo pude hacer gimnasio y piscina. No llegué al Mundial de relevos, estaba lejos de mis marcas y lo vi muy complicado, pero al final salió el trabajo en la última carrera lo conseguí. Eso hace que esté todavía más emocionada", explica.

La celebración será pequeña. El objetivo ahora es llegar de la mejor manera posible a París. "Nuestro objetivo es bajar del récord de España, darlo todo y hacer una buena marca", explica Camblor, que hoy, como ayer, seguirá entrenándose para seguir limando décimas de segundo al reloj. El resto del equipo de relevos femenino de 4x400 lo forman Carmen Avilés, Blanca Hervás, Eva Santidrián y Berta Segura.

La convocatoria de Cañal, por su parte, se daba por hecha. El gijonés es uno de los líderes del equipo español de 4x400. De hecho, en La Nucía fue medalla de plata en la prueba individual, solo por detrás de Óscar Husillos. Además de a estos dos atletas, España llevará a París en el 4x400 masculino a Julio Arenas, David García y Manuel Guijarro.

