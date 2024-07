La cantera del gimnasio Gandoy de judo apunta alto

Los judokas del gimnasio Gandoy de Gijón tuvieron una brillante actuación en la modalidad de kata en el Campeonato de España de judo que se disputó el pasado fin de semana en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón. Un campeonato que cumple 25 años y que registró la mayor participación de toda su historia.

La pareja formada por Marcos Rodríguez y Alejandro Sastre se proclamó campeona de España, mientras que Naroa Escanciano y Paul Villota fueron plata, y Marina Canteli y Andrea García, bronce. El Gandoy contó con otras dos parejas, las formadas por los hermanos Matías y Bernabé Menéndez, que se quedaron a escasas décimas del bronce, al igual que la compuesta por las infantiles Sara Rovira y Paula García. El Gandoy fue el club asturiano con más medallas dentro de una actuación regional muy destacada, ya que como territorial se proclamó campeona nacional.

Alejandro y Marcos, igual que Paul y Naroa, a pesar de su juventud, están acostumbrados ya a participar en competiciones del máximo nivel. Los cuatro estuvieron recientemente en el Campeonato de Europa en Bosnia y todos rozaron las medallas.

Marcos tiene 16 años y lleva 13 años en el judo. "Hago kata porque me gusta más que el combate", reconoce. Forma pareja con Alejandro. "Juntos ganamos una Copa de España hace un par de meses en Madrid", dice. Como varios de sus compañeros, estudia en el instituto Jovellanos, en el que cursa el Bachillerato Social. Alejandro tiene 18 años y es alumno del Inmaculada: "Llevo haciendo kata con Marcos desde hace tres años y haciendo judo desde hace diez". Alejandro es de Valladolid, pero lleva ya tiempo en Gijón. "Empecé en el colegio en Valladolid y desde que vine a Gijón estoy con Gandoy porque fue el que me recomendaron y estoy muy contento aquí", continúa. En octubre hay una Copa de Europa, pero la pareja no sabe si acudirá. En su caso se impusieron a otras ocho parejas.

Naroa tiene 14 años y también es alumna del Jovellanos. "Llevo haciendo kata con Paul más o menos un año y como Marcos y Alejandro estuvimos hace poco en el Campeonato de Europa y también quedamos terceros en una Copa de España", enumera. El pasado fin de semana acabaron en segunda posición en una categoría en la que tuvieron 25 parejas rivales. En el caso de Naroa y Paul están a punto de cambiar de categoría, lo que les obliga a "aprender cosas nuevas", señalan. Paul tiene 16 años y cursa el Bachillerato Tecnológico en las Dominicas. "Llevo haciendo judo 12 años y con Naroa un año".

La última pareja con medalla fue la formada por Marina Canteli y Andrea García, ausente estos días por motivos personales. Marina es la más joven, con solo 12 años, y explica que lleva "dos años haciendo kata con Andrea". Las dos juntas fueron terceras en el Campeonato de Asturias, posición que repitieron en el de España. Como Marcos y Naroa es alumna del Jovellanos.

Todos ellos destacaron el trabajo y la importancia de su entrenador, José Antonio Gandoy, en su constante mejora y en las medallas logradas en este campeonato. El futuro del judo asturiano parece asegurado. Las nuevas generaciones llegan con fuerza.

