Joel Álvarez narra sus problemas para pelear en EE UU: "Me tienen que dar un perdón cada vez pese a que ya tengo los antecedentes limpios en España"

Después de que se anunciara la vuelta de Joel 'El Fenómeno' Álvarez a la jaula de la UFC más de un año después de su última pelea, que será el 3 de agosto en Abu Dhabi y ante Elves Brener, el luchador de Gijón ha dado una entrevista para el canal de YouTube de Álvaro Colmenero (KOlmenero). En la misma ha hablado sin tapujos de sus problemas de visado para pelear en Estados Unidos, que le han perjudicado al tener que cancelar varios combates en la compañía de artes marciales mixtas (MMA) más prestigiosa del mundo.

Además, el gijonés ha analizado su combate contra el brasileño Elves Brener u opinado sobre que Ilia Topuria utilizase la canción de "El Mariachi", que lleva usando él años, para entrar al combate contra Alexander Volkanovski.

En el último año, el asturiano ha tenido que ver cómo se le caían dos combates en Estados Unidos por problemas con el visado. "Primero íbamos a pelear en Arabia, nos la cambian para Las Vegas, ahí yo ya contaba con no pelear, nos pusimos con el procedimiento de la renovación de visado y no llegaba", explica.

Además, añade: "En abril nos buscaron otra pelea en Estados Unidos, pero me tenían que dar el perdón, porque tengo antecedentes penales, aunque ya los limpié".

Joel comenta que es el país norteamericano el que le tiene que dar el perdón cada vez que renueve el visado. "He hablado con la abogada de visas de la UFC y me ha dicho que puede llegarme mañana o dentro de un mes", añade.

Esto ha provocado que 'El Fenómeno' tenga que estar inactivo desde julio del año pasado, algo que no le agrada a ningún luchador: “Es duro porque soy una persona a la que le gustaría estar más activa siempre", cuenta.

El gijonés también ha tenido palabras para analizar su combate ante Elves Brener el próximo tres de agosto: "Muy contento por el rival que nos toca, su estilo es similar y no al mío a la vez; me gusta porque puede ser una pelea súper entretenida y divertida de ver".

También tuvo tiempo para hablar sobre el hecho de que Ilia Topuria utilizase la canción de "El Mariachi" para su combate por el cinturón. Tema que Joel Álvarez lleva usando para sus combates durante años. "Llevo usándola desde 2015, me sorprendió porque es mi canción, pero no me parece mal, es un temazo", comenta. Además, añade que "yo la compartiría con todos, esa canción, para pelear, te mete totalmente en faena, te hace arder la sangre".

Finalmente, 'El Fenómeno' también comentó la posibilidad de participar en la UFC cuando esta llegue a España. "Pelear en UFC en España sería lo más, porque mi gente de aquí podría verme en directo, además de que podría venir mucha más gente", dice.