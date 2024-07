Un torneo solidario en Gijón trae a clubes de cinco países

El gijonés pabellón de La Arena será escenario los próximos días 12 y 13 de julio de la primera edición del torneo internacional de voleibol máster "Ciudad de Gijón", en el que se homenajeará a la figura de Jaime Fernández Barros. El torneo es benéfico, a favor de Manos Unidas, para lo que se ha habilitado una fila cero cuya recaudación irá destinada a la campaña contra el hambre.

Este torneo se celebra en las categorías de más de 48 y más de 55 años y contará con la participación de equipos de Estados Unidos, Polonia, Italia, Argentina y España. En total se disputarán 23 partidos en dos apretadas jornadas de competición.

El homenajeado, Jaime Fernández Barros, tiene un impresionante palmarés tanto en su faceta de jugador como posteriormente en la de entrenador. Nacido en Gijón, comenzó su carrera en el instituto Jovellanos para pasar luego al Grupo Covadonga, Real Madrid, INEF de Madrid, Son Amar de Palma, C. V. Palma y Esmena Gijón. Logró once Ligas, once Copas del Rey, un subcampeonato de la Recopa de Europa como jugador y participó en la Copa del Mundo de clubes. Con el Esmena Gijón ascendió a la máxima categoría y con la selección española fue 245 veces internacional, medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo y en la Spring Cup, además de jugar en tres campeonatos de Europa.