Una posición importante que necesita un refuerzo: el Avilés sondea el mercado en busca de un pivote sub-23

A la vez que Miguel Linares se afana en completar la defensa del Avilés, su gran prioridad en este mercado de fichajes, no deja de echar un ojo al mercado sub-23, lugar donde va a tener que moverse con soltura. Tras las llegadas de Josín Martínez, Soler, Luis Martínez y Bautista el Avilés cuenta con 14 de las 16 fichas sénior disponibles ocupadas, por lo que, a la espera de posibles rescisiones, el jienense debe cerrar alguna incorporación joven para ir perfilando la plantilla.

La posición en la que más se trabaja ahora mismo es la de pivote, donde ahora mismo hay cuatro nombres en nómina, el citado Bautista, el renovado Edu Cortina, Mecerreyes y Nico Arce, aunque todo apunta a que el espigado centrocampista será el siguiente en abandonar el barco blanquiazul. Para ocupar su hueco, y liberar así su ficha, los blanquiazules se esmeran en rastrear el mercado en busca de un futbolista joven que se pueda desempeñar en esa demarcación. La búsqueda no es sencilla, ya que ese tipo de jugadores son muy codiciados por los equipos, ya que todos buscan que las fichas reservadas para los más jóvenes sean del máximo nivel posible, conscientes de que pueden ser parte clave en la rotación del entrenador. Por ello, desde el Avilés se estudian todas las posibilidades de manera precisa para no tirarse a una piscina en la que no haya agua.

El candidato preferido para ocupar ese puesto para Javi Rozada era Yayo, pero como informó este diario el centrocampista ovetense tiene sobre la mesa varias ofertas de equipos de Primera Federación, uno de ellos un recién descendido desde Segunda División. La operación se antoja muy complicada, ya que el Avilés no puede competir con el potencial deportivo que ofrecen esos equipos, aunque el entorno del jugador aseguran que, si se caen esas opciones y el centrocampista termina jugando en Segunda Federación, la opción favorita sería la blanquiazul. Las palabras del técnico gustaron mucho y la cercanía con Oviedo puede jugar una baza a la hora de decidir el futuro del futbolista, pero por el momento parece que los caminos de Yayo y el Avilés están lejos de juntarse.