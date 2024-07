Los amos del tapiz: dos gimnastas asturianos que darán mucho que hablar

Claudia Mariño, de 13 años, y Juanjo Atienza, de 16, son gimnastas del club gijonés Stroke. Los dos acaban de ser subcampeones de España de rítmica y tienen por delante un futuro prometedor en un deporte en el que España es una potencia mundial. Para ninguno de los dos es su primera medalla en competiciones nacionales. Claudia tiene tras de sí un amplio palmarés, con una primera medalla, de bronce, en el Campeonato de España prebenjamín en el año 2019, a la que siguen otro bronce en benjamín y una plata en manos libres en alevín, en 2021. Al año siguiente comenzó a competir con Rítmica La Corredoria en la Liga Iberdrola, en la que repitió plata en el mismo aparato, metal que ya es de oro este año en esta competición. También es bronce en el Nacional por autonomías.

Claudia Mariño, en su ejercicio con aro. | RFEG / J. J. Guillermo García López

Las últimas medallas son la de subcampeona de España infantil, competición en la que también fue plata en aro. Actualmente está participando en unas jornadas de tecnificación con la selección española en busca de formar parte del equipo junior para la próxima temporada.

Por su parte, Juanjo tiene en su haber un bronce en cuerda en la categoría junior, en 2022, y otro bronce en cinta ya como sénior el pasado año. A ello une el subcampeonato sénior y el oro en mazas logrado en el último campeonato de España.

Claudia y Juanjo tienen muchas cosas en común. Ambos comenzaron a practicar la gimnasia rítmica cuando tan solo tenían tres años. "Veía a unas niñas que lo hacían y me gustó, se lo dije a mi madre y me apuntó", recuerda Claudia, que se inició en el club Independiente de Gijón: "Luego me cambié al Stroke". Sin embargo, su buen hacer la llevó a reforzar a La Corredoria, que acaba de subir a Primera de la Liga Iberdrola, y que la "fichó" en 2022. Con La Corredoria acaba de lograr, además del ascenso a Primera, una medalla de bronce en cuerda. Ese talento la lleva a estar en el punto de mira de los técnicos de la Federación Española de Gimnasia, que ya la han convocado para tres concentraciones, de las que saldrá el equipo nacional de la categoría junior. Tras una temporada dura pero de éxitos, Claudia tiene ahora el resto del mes para descansar.

Juanjo Atienza también comenzó a los tres años: "Tengo una hermana que hacía rítmica y siempre iba con mi madre a recogerla. Veía lo que hacían y me gustó, así que le dije a mi madre que quería hacerlo y hasta ahora". Sus inicios fueron en un club de Canarias, pero desde hace cuatro milita en el Stroke gijonés. Juanjo no solo es gimnasta, si no que ya ha sacado el primer nivel de entrenador y está haciendo el curso para obtener el segundo.

"El pasado año quedé cuarto en el Campeonato de España de segunda categoría y el que quedó segundo se retiró, así que hubiera podido ascender a Primera porque lo hacen los tres primeros, pero decidí renunciar porque quería lograrlo por méritos propios", manifiesta Juanjo, que con su reciente subcampeonato consigue el meritorio ascenso. Al igual que su compañera Claudia tiene unos días de descanso, aunque pronto se pondrá a preparar una temporada en la que estará en la máxima categoría y por tanto la dificultad de los ejercicios y el nivel de los rivales será mayor. "Me veo preparado, pero hasta que no me ponga a competir no lo voy a saber", sentencia.

El club Rítmica La Corredoria asciende a Primera División

El equipo ovetense Rítmica La Corredoria acaba de ascender a Primera División de gimnasia rítmica tras conseguir la medalla de plata en la fase final de la Liga Iberdrola, en Zaragoza. En esta prueba participaron Itziar Ordóñez, que consiguió el oro en manos libres; Claudia Mariño, bronce en cuerda, y Viktoria Steinfeld, oro en pelota y plata en cinta. Esto, sumado a la puntuación conseguida por Itziar Ordóñez en mazas y aro, permitió al club ovetense lograr la medalla de plata y subir a Primera División de la Liga Iberdrola. Viktoria Steinfeld, de la selección alemana y reserva para los Juegos Olímpicos de 2024, participó en esta segunda fase tras llegar al club como fichaje internacional. La presidenta del club, Olga López de Zubiria, asegura que están trabajando en nuevos proyectos muy interesantes para la próxima temporada en Primera.

Suscríbete para seguir leyendo