Los asturianos confían en "La Roja": "Somos la mejor selección y vamos a ganar la Eurocopa"

España se enfrentará a Francia en las semifinales de la Eurocopa el próximo martes 9 de julio. "La Roja", que ha dado la mejor impresión futbolística de entre los equipos restantes, está a un paso de conquistar la final del campeonato europeo. España ha conseguido los mejores resultados de entre las semifinalistas. No ha perdido ningún partido y solo ha encajado dos goles en cinco encuentros, uno ante Georgia en octavos y otro ante la anfitriona Alemania en cuartos.

En las calles asturianas lo tienen claro, "Ahora mismo está demostrando que es la mejor selección de la Eurocopa", afirma Pedro Parés. Pilar Rubiera asegura que "puede ganarla, tiene un equipo muy joven y, para su juventud, muy sólido".

El juego de la Selección ha mejorado notablemente con respecto a las anteriores competiciones internacionales, y eso lo han notado los asturianos: "Está jugando como no jugaba desde hace tiempo, antes jugaba más a posesión y al toque, pero creo que es mejor ir a por el gol, como están haciendo en esta Eurocopa", comenta Iván Caballero.

David Santirso, natural de Oviedo, añade: "El juego que hacemos lo veo más fuerte que el de las otras tres selecciones y más dinámico, aunque en algunas fases nos dormimos, pero Lamine y Nico son un peligro constante".

Además, las nuevas caras de esta selección están causando verdadero furor entre los aficionados, que tienen claro quiénes son sus favoritos. "A mí me encanta Cucurella, me gusta mucho ese chaval", explica Luis Martín.

Rubiera, por su parte, prefiere a la joven promesa blaugrana: "Lamine me gusta mucho, pero lo que más me gusta de este equipo es la generosidad y la alegría con la que juegan". Caballero prefiere a uno de los goleadores de los cuartos de final, y comenta que "Dani Olmo antes no me gustaba, pero ahora me está gustando bastante".

Francia, por su parte, solo ha conseguido marcar tres goles en cinco partidos, quedando en segunda posición en la fase de grupos por debajo de Austria. Los de Deschamps no han conseguido los números ni el juego que querían, pero se han plantado en semifinales.

Los aficionados asturianos no quieren confiarse, y algunos avisan de los peligros del combinado galo. José Manuel Suárez les ve favoritos en el duelo de semifinales: "El enemigo que nos toca ahora es potencialmente superior a nosotros". Santirso, por su parte, añade que "el peligro de Francia es Kylian Mbappé".

Aun así, confían en que 'La Roja' llegue a la ansiada final. Los hay que esperan una sufrida victoria, como Paula Colomé y Mar Tortajada, que aseguran que "van a marcar el ‘Cucu’, Lamine y Dani Olmo y vamos a ganar 3-2".

Otros, como Martín, auguran un final de infarto: "Vamos a empatar 0-0 y ganamos en penaltis", dice. También están, aunque menos, los que no confían en que España gane, como Suárez, que pronostica un 1-0 a favor de Francia con gol de Mbappé.

Asturias apoya a su selección y confía en conseguir la victoria ante Francia y ganar la final contra el ganador del Inglaterra - Países Bajos. La otra semifinal, que alberga un encuentro entre una Inglaterra descafeinada y una Holanda de menos a más, determinará el otro candidato a la gloria en el Olímpico de Berlín.