Un bombero gijonés incendia el atletismo al batir un récord del mundo: "Cuando entras a meta y miras el crono es una pasada, con la gente gritando"

Ricardo Menéndez González paró el cronómetro en 48.55 segundos en el Campeonato de España de Atletismo al aire libre celebrado el sábado en Alcobendas. Con ello, el atleta máster gijonés consiguió el récord del mundo en su disciplina, los 400 metros para mayores de 45 años. El gijonés voló por la pista aventajando a su rival en cuatro segundos, una diferencia notable para esa distancia.

“Al principio tenía muchos nervios. En los entrenamientos ya venía viendo que podía hacer una buena marca, pero no me gusta decirlo para no parecer un fanfarrón, solo lo pienso para mí”, admite el corredor asturiano. Ricardo tenía clara la estrategia que debía utilizar: “Sabía que al principio tenía que salir muy fuerte, sin mirar a los lados, hasta los 200 metros, cuando empieza la curva; sabía que tenía que seguir apretando para que a los últimos 100 metros de recta consiguiera llegar con la mayor fuerza posible”.

El gijonés describe la sensación que tuvo al llegar a meta y ver el cronómetro. “Cuando entras y miras el tiempo, es una pasada, la gente gritando… Pero tú estás mareado, sin poder hablar… Es una de las pruebas más duras a nivel fisiológico del atletismo”, explica el atleta, que pertenece al Real Grupo de Cultura Covadonga.

El corredor compagina los entrenamientos con su oficio de bombero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en el parque de Villaviciosa, pero admite que el máximo rendimiento tiene un coste: “Mi trabajo me permite entrenar. Entreno gente para oposiciones, pero sí que es verdad que sacrifico mucho mi vida personal o social, quiero salir a comer o beber con mis amigos y familia, pero no siempre puedo. También tengo una hija de 16 años y viene a los viajes conmigo. Aprovecho esos momentos para estar con ella”.

Ricardo Menéndez empezó a practicar atletismo de forma tardía, a los 34 años, aunque ha sido deportista desde siempre. Sin embargo, pronto consiguió tiempos que lo colocaron entre los mejores. Este récord destroza el anterior establecido por el reconocido atleta Allen Woodard (atleta que ahora compite en "M55") en 49.09' segundos y establece una nueva marca que parece muy complicada de superar.

De igual manera, el asturiano rompe su propio récord personal, conseguido en los 400 metros, pero en la categoría de menos de 40 años ("M40"), cuando paró el tiempo en 48.83 segundos. A partir de ahora, el corredor gijonés pretende seguir entrenando para superar ese récord y conseguir otros objetivos: "Me gustaría lograr varias cosas. Quiero acceder al récord del mundo de pista cubierta en esta categoría. El mayor reto sería poder intentar una repesca para un campeonato absoluto (donde compiten todas las edades) y ya, más adelante, poder flirtear con los 800 metros, que sé que puedo conseguir buenas marcas”.

El velocista gijonés aspira a todo y no se pone límites: “Ahora me toca seguir entrenando para conseguir aquello que me proponga".