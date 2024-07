Maeza, hotel de lujo para 180 caballos en Sariego

El mexicano Fernando Martínez Sommer montando a «Charlie Harper» se impuso en la prueba grande de la segunda jornada, condicionada por la continua lluvia, del concurso internacional tres estrellas que desde el viernes comenzó en la Yeguada Maeza de Sariego. Este trofeo se disputó bajo el baremo «A con cronómetro y recorrido de ganadores», al que pasaban todos los ceros en una primera salida a pista o los once primeros clasificados en el caso de no haber tal número de ceros. Curiosamente ayer fueron exactamente once los recorridos iniciales sin penalización.

Martínez Sommer fue el que mejor supo gestionar los recortes entre obstáculos y finalizó el recorrido sin penalizar en 38.01 segundos batiendo al brasileño Marlon Modolo que con «Talina du Vivier Z» había marcado hasta ese momento el mejor tiempo con 38.84. Tercero fue el irlandés y ganador ayer Billy Twomey montando en esta ocasión a «Char Botte E.D.».

Esta segunda jornada se inició con una prueba de 1,25 de altura y baremo «A con cronómetro» en la que tomaron parte 26 binomios y en la que se registró el primer triunfo asturiano. El del experimentado Luis Jesús Escobar con «Look Cool», el más rápido de los 18 binomios que completaron recorrido sin derribar. Su tiempo fue de 58.92 segundos con los que batió a l francés Axel Narolles con «Cuppydam du Pouey», 59.46 segundos. Fueron los únicos que lograron bajar de los 60 segundos. La tercera posición fue para la española Ana Mateos con «Providence 3» que durante muchos minutos lideró el trofeo.

La prueba mediana fue una caza o lo que es lo mismo velocidad pura y en la que los derribos se penalizan añadiendo 4 segundos por cada uno. Fue la que registró una mayor participación con 70 jinetes y amazonas. La altura de los obstáculos fue de 1,35 y en ella se produjo un doblete británico ya que James Smith con «Juno Rose 23» acabó primero, con 55.35 segundos, y segunda fue Laura Renwick con «NFS Angelina» en 56.16. La tercera posición fue para Jesús Garmendia con «Valut 2». El internacional de Maeza finaliza hoy en una jornada cuya primera prueba dará comienzo a las 10 de la mañana y que se cerrará con la prueba más importante y de mayor dotación, el Gran Premio.