Un bonito recuerdo y un sentido homenaje: cuando fueron las mejores del voleibol español

1978 es un año capital en la historia de España. A nadie se le escapa el motivo: la aprobación de la Constitución. Fue precisamente aquel lejano 1978, al calor de los aires de renovación y libertad, uno de los años más gloriosos del deporte gijonés. Y no solo porque comenzara a fraguarse el subcampeonato de Liga conseguido por el Sporting del Brujo Quini en 1979. Hubo un equipo en la ciudad, aún muchos lo recuerdan, que no tuvo que conformarse con ser segundo sino que ganó la Liga y, por si no fuera bastante, también la Copa. Se trata del Medina de voleibol. El club gijonés, víctima en 2012 de las estrecheces económicas, conquistó el doblete bajo el nombre de Longchamps. Su entrenador era Justo González, fallecido el pasado mes de abril.

"Quería muchísimo a Justo. Estábamos muy unidas a él. Cuanto más mayor se hacía, más nos dábamos cuenta de lo que le queríamos". Mercedes Carrera, integrante de aquel equipo inolvidable, fue una de las muchas jugadoras descubiertas por el técnico más relevante que ha dado el voleibol asturiano: "Nos trabajó a todas, nos sacó hacia delante como deportistas". Para Carrera, González era "una especie de padre" que, con su mano izquierda y sus dotes de liderazgo, consiguió dar forma a un grupo de jugadoras "con mucho genio, mucho carácter y unas formas de ser muy diversas".

"Justo era muy buena persona, siempre se portó muy bien con nosotras", se suma Anany Hayn, compañera de Carrera en el Medina campeón. La bonhomía de González no le impedía dar "mucha caña" a las jugadoras para potenciar su rendimiento en la pista, apunta Hayn. Con quien más exigente era el entrenador, no obstante, era consigo mismo. "Era un gran estudioso del juego, siempre quería conocer más –tercia Carrera–. Por ejemplo, iba a Madrid, le hablaban del remate en corto, volvía a Gijón y nos ponía a todas a hacer remates en corto y, a fuerza de repetirlos, acabábamos aprendiendo. Fue él quien nos enseñó a hacer todo en una época en la que no teníamos ayuda de nadie".

En la trastienda del éxito del Longchamps se escondía una acuciante precariedad, expresada con elocuencia en el celo con el que el entrenador imponía cuidar el material. "Entrenábamos con balones que tenían abollones porque no teníamos nada", recuerda Carrera. En La Arena, donde se ejercitaba el equipo, "había hasta goteras", asegura Hayn. Aunque el núcleo del equipo lo conformaban estudiantes universitarias como Hayn, que compaginaba el voleibol con la carrera de Magisterio, había jugadoras que ya habían iniciado su vida laboral. Es el caso de Carrera, que trabajaba en una fábrica. Sus horarios eran frenéticos: "Me levantaba a las seis de la mañana, a las siete estaba ya en la fábrica, a las cuatro salía, comía algo rápido y a las siete me iba a entrenar".

Ángeles, "Geles", García es una de las componentes de mayor renombre de aquel equipo. Antes de fundar el Club Voleibol La Calzada, Geles fue partícipe del histórico doblete del Medina, que propició que pasasen "las mejores jugadoras de Europa y del mundo" por Gijón. "Eran otros tiempos" –apunta Geles con un deje de nostalgia–, "venía mucha gente a nuestros partidos, unas 500 personas de media. Jugábamos después del Sporting de balonmano, y muchos aficionados se quedaban a vernos". No era para menos: hasta que lo logró el pasado año el Telecable de hockey, el conseguido por el Medina era el único doblete Liga-Copa conseguido por un equipo asturiano. "Lo que conseguimos fue tan importante que, en ese momento, no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo", sentencia Geles.

Cuarenta y seis años después de la machada del Medina, el voleibol asturiano, sin ningún representante ni masculino ni femenino en División de Honor, está lejos de volver a dar una alegría similar. "Hay una muy buena cantera en el vóley femenino, en el masculino es mucho más complicado –expone Geles–. Al no existir una profesionalización de los entrenadores, a poco que un técnico destaca se va a otra comunidad, porque aquí se paga muy poco. Estamos inmersas en un continuo proceso de renovación y eso influye en la calidad del voleibol". Pese a ser uno de los deportes más populares entre las mujeres en cuanto a licencias, el vóley, a nivel nacional, carece de seguimiento. "Ha habido un decrecimiento por la falta de apoyo económico", asegura Geles, que no ve viable en el "futuro próximo" que un asturiano ascienda a la Superliga: "Solo sería posible si llega una inyección potente de recursos desde patrocinadores e instituciones. Si no, seguiremos mucho tiempo más sin estar en la élite".

