Una jugadora sobresaliente: el futuro del ajedrez español es de Oviedo y es excelente también en los estudios

Ser un prodigio del ajedrez no es nada fácil. Ser un prodigio de los estudios, tampoco. Pues Paula Martínez Ramos ha conseguido destacar en los dos ámbitos. Esta ovetense de 18 años compagina su excelente carrera estudiantil, 13,87 en las pruebas de acceso a la Universidad, con su prometedora carrera como ajedrecista, donde es maestra FIDE y, hasta hace poco, número uno sub-18 de España.

Paula comenzó con ocho años en el mundo ajedrez, cuando un amigo le mostró el juego. Su padre, que según cuenta ella "sabe mover las piezas", le enseñó a jugar. Entonces, se apuntó a las clases extraescolares de ajedrez que se impartían en el colegio donde estudiaba, el Fozaneldi de Oviedo. Allí supieron ver su potencial y que su interés por el ajedrez crecía cada vez más, por lo que la invitaron a probarse en el Club de Ajedrez Ciudad Naranco, que cumple 30 años en 2024. A este club ovetense entró con diez años y desde entonces allí sigue compitiendo.

Tras muchos años de campeonatos y victorias en diferentes categorías, Paula alcanzó el año pasado el rango de maestra FIDE tras derrotar a un maestro internacional italiano en el Open Ciudad de Oviedo, el cual competía en "casa". Este rango se consigue tras alcanzar 2100 puntos ELO, el sistema de puntuación que se sigue en ajedrez.

Además, la ovetense llegó a contar con 2170 puntos Elo, puntuación que la convirtió en la mejor jugadora de España a nivel sub-18. Sin embargo, debido al parón que tuvo que realizar con el ajedrez para centrar todos sus esfuerzos en afrontar la EBAU, Paula bajó a 2030 puntos y fue superada por otra chica. Pero, tal y como ella afirma con tranquilidad, "eso va cambiando todos los meses y me superó por unos diez ELO, así que más o menos estoy en el segundo puesto". La joven asegura que la clave para mejorar es "estudiar, entrenar con constancia y estar segura de sí misma".

Sin embargo, no ha podido entrenar mucho en los últimos meses. Con las pruebas de acceso a la Universidad en el horizonte, Paula decidió aparcar el ajedrez por un tiempo para centrarse en su segundo y último año de Bachillerato en el IES Alfonso II. La joven se había planteado un nuevo objetivo: conseguir la máxima nota posible en la EBAU para el curso que viene matricularse en Física y Matemáticas en la Universidad de Oviedo. Dicho y hecho. Paula consiguió obtener un 13,87, la quinta nota más alta de Asturias, y el año que viene cursará este doble grado.

La ovetense confiesa que planteó la prueba como si de una partida de ajedrez se tratase. "Al ser una experiencia nueva para mí, intentaba asemejarlo a algo que realmente conociera, como los campeonatos de ajedrez". Y es que la joven asegura que "el ajedrez fue superimportante" debido a la relación que existe con los estudios: "Al final es una experiencia muy parecida, ya que tienes que controlar el tiempo y desarrollar el pensamiento lógico que hace falta para Matemáticas, Física, etc.".

Una vez finalizado el curso, Paula volverá a disfrutar del ajedrez en el Campeonato de España que se celebrará entre el 29 de julio y el 3 de agosto en Salobreña, Granada, donde competirá en la categoría sub-18. Aunque van más compañeros de su club, ella es la única chica que viajará a tierras andaluzas. Paula, a pesar del parón, se ve confiada de cara al campeonato y cree que tiene "bastantes opciones de medalla", aunque dice que "hay chicas que han trabajado más que yo".

La joven, que sueña con alcanzar algún día el rango de maestra internacional, no sabe cómo compaginará el curso que viene el ajedrez con la complicada carrera que está a punto de comenzar. Lo que sí tiene claro es que el ajedrez no lo abandonará ya que, tal y como cuenta, "es algo que me aporta mucho".

