El rugby asturiano, obligado a vivir con una economía de guerra: "Hay un descubierto muy importante"

La Federación Asturiana de Rugby tiene nueva junta directiva desde hace unas semanas. Mauricio Adrián Bogomak Medeiro es el nuevo responsable del rugby regional, poniendo de esta manera fin a varios meses de interinidad en los que la federación estaba en manos de una junta gestora.

"La Federación Asturiana llevaba siete meses sin presidencia y, junto con una serie de personas vinculadas al rugby, dimos el paso para luchar por este deporte en Asturias", señala Bogomak, que atesora una amplia experiencia en este deporte. El nuevo presidente recuerda su vinculación con el rugby: "empiezo a jugar a los 9 años en Buenos Aires y a los 16 debuté en la División de Honor argentina. Me vine a España para jugar en el Cisneros de Madrid y luego al Oviedo. Cuando llegué a Asturias me encantó y me dije que este era mi lugar para quedarme y hacer mi vida". Asentado en la capital, el nuevo presidente hizo dos oposiciones, "una de instituciones penitenciarias para dar gimnasia a los internos y otra al cuerpo de bomberos, de la cual me acabo de jubilar". También fue concejal de Siero por el Partido Popular.

Una jubilación que hace que, en sus propias palabras, sea "millonario en tiempo libre que puedo dedicar a un deporte que me lo ha dado todo. Soy lo que soy gracias al rugby", asegura, "me dio esfuerzo, trabajo, valores y compromiso". Ahora lleva ya más 36 años en Asturias, por lo que se define como "asturtino: asturiano y argentino".

Tras un primer contacto con la realidad federativa, Bogomak y su directiva comprobaron que hay un importante problema económico. "Lo primero es tomar medidas drásticas y alguna decisión que será dura especialmente en la contención de gastos, ya que hay un descubierto muy importante. Los clubes tienen que abonar el dinero de las fichas que no están pagadas. Lo más urgente es sanear las cuentas". El dirigente no quiere hablar de cifras: "los clubes saben lo que deben, todos menos Grado deben algo".

Urgente también es "la confección de los calendarios porque la temporada está ya ahí, como quien dice, y hay que hacer una reorganización interna porque que hasta ahora cada club tiraba para sí".

El aspecto positivo de su llegada a la federación es el recibimiento por parte de los clubes. "De eso estoy muy contento", asegura el nuevo presidente.

La directiva la completan Cecilia González-Merino como vicepresidenta y responsable de la parcela femenina, Sergio Alonso como tesorero y Ángel Pablo González. Manuel Israel Heres, Javier Ruiz, Diego Rodríguez, Claudio Turiel, Julio Merino y Alejandro Pedraza como vocales y cada uno con un cometido específico.

Suscríbete para seguir leyendo