Adrián González, nuevo entrenador del Caudal de Mieres: "L’Entregu me habría dado más, pero yo ya me había vaciado por y para él"

Adrián González Fernández (Oviedo, 1983), exentrenador de L’Entregu, es la nueva cara del banquillo del Caudal Deportivo. Un entrenador con experiencia en Tercera Federación que alcanzó dos años consecutivos con el equipo entreguín la final por el ascenso a Segunda Federación. Ahora se encuentra inmerso en la confección de la nueva plantilla caudalista, que confía en que sea viable para conseguir el ascenso.

–¿Cómo fue la experiencia en L’Entregu?

–Fueron dos años que rendimos por encima de lo esperado. Nuestro objetivo era luchar por entrar en playoff, y lo hicimos. Pero ni en los mejores sueños imaginamos llegar dos veces a la a la final nacional. L’Entregu deja trabajar, me dio libertad para hacer a placer con el presupuesto, y mi metodología de entrenamiento, eso ayudó mucho a la tranquilidad mental.

–¿Cuál fue la clave de las dos temporadas entrando en el play-off? ¿Qué faltó para el ascenso?

–Faltó lo que explicó una vez Guardiola con el City, cosas como el nombre y el poso de club. Detalles que son fundamentales para dar el último paso. Si la Unión nos hubiese tocado este año, con la experiencia que teníamos, lo hubiésemos tenido más fácil. Este año, con ese plus de experiencia, nos ha tocado un filial de un primera. Era el más duro de todos los que había.

–¿Cómo ve a L’Entregu para esta temporada? ¿Afectará su salida?

–No, lleva años haciéndolo bien. Antes de mí, llevaba buenas temporadas con Marcos, y nosotros dimos un plus más. Todos los años contamos con cedidos de Oviedo y Sporting, que nos han dado esa diferencia con años anteriores. Son complicados de conseguir, y eso es un poco la diferencia que puedan tener. Harán un buen equipo, con un gran entrenador, y lucharán objetivos altos. Les deseo lo mejor.

De los jugadores cedidos, ¿Cuál ha sido el más importante en estas dos temporadas?

–Boza, Pereke, Nico Pereira y Eze fueron determinantes. Son de un nivel muy bueno, y llegarán alto. Pero creo que Eze Chukwuma es un jugador de categoría superior. Jugador de futuro para el Oviedo, y con condiciones atléticas y deportivas, superiores al resto.

–¿Por qué cambiar de club teniendo oferta de renovación?

–Quería salir bien de allí, y tres años para un entrenador, a día de hoy, es mucho tiempo. Aparte, no podía darle más al club. Ellos hubieran dado más, pero yo ya me había vaciado por y para L’Entregu y no tenía energías para más. De ahí buscar nuevos retos. Además, hice solo una petición: que me dejasen confeccionar a mi gusto la plantilla, y lo están haciendo.

–¿Por qué faltaba continuidad en el mediocampo?

–Era la zona con más jugadores, por suerte, ya que me gusta tener muchos mediocentros. En otras posiciones iba más justo y jugaban los de siempre, pero sí me gusta variar en el medio. Por ellos pasa el juego, son los más inteligentes para adaptarse a todas las situaciones y los necesitaba enchufados.

–Objetivos personales y del Caudal para la temporada.

–Mi objetivo es competir por estar arriba y conseguir el ascenso que se resiste. El formato es difícil, y más con dos filiales, que acortan posibilidades. El objetivo es devolver al Caudal a Segunda Federación y es un reto de los que nos gusta a los entrenadores. Sobre todo, por la gran masa social y socios que tiene el equipo, es un reto ilusionante.

–La gente está desenganchada del equipo. ¿Existe el objetivo de volver a atraer a la gente?

–Tenemos que dar victorias. El juego es importante y lo haremos tan vistoso como podamos. Mieres está un poco dormida, pero se les nota en redes. La gente está ahí, no se han ido y siguen siendo del Caudal. Se están ilusionado con los fichajes. A nosotros solo nos falta ganar.

–¿Algo que ver en las llegadas desde L’Entregu?

–Todo. Cuando llamaron, preguntaron por mis jugadores. L’Entregu llegó dos años seguidos a la final del play-off es por sus jugadores de alto nivel. Mi idea no era llevarme todo, porque un proyecto nuevo, no es hacer lo mismo con otra camiseta. Pero tener tantos jugadores nuevos… tenía que tener gente de mi confianza. Pero la razón principal es por su temporada y porque querían continuar conmigo. Hemos estado bien, logramos fichar a Roberto Jara, Rober y Sergio Ríos. Hemos firmado portero y delantero, que es desde donde crece el proyecto.

–¿Echará de menos a alguno de los 14 jugadores que se van?

–Sí, bajas como Nacho García, Toquero o Estébanez los echaré en falta por su nivel. Pero tuvieron buenas ofertas, con proyectos ambiciosos, y así es el mercado. Extraña tantas bajas, pero hay que mirar con los ojos del club que es.

–¿Algún jugador clave?

–Rober en la portería, Agus Porto y Albuquerque como centrales, y luego Kike Fanjul y Sergio Ríos… Para mí estos 5 son a partir de lo que crece todo, por ahora la columna vertebral del equipo son ellos.

–¿Cómo está el club después de la mala y dura temporada 2023-24?

–Los vi desolados, esta directiva va por el cuarto mandato. Pasar de luchar el play-off hace dos años a ni siquiera pelear por entrar es una decepción muy grande. Pero bueno, es como todo, los equipos crecen con las adversidades. El mejor ejemplo es el Oviedo, desde que bajó a Tercera fue como un huracán hacia delante, y eso es lo que busca ahora el Caudal.

