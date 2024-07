Sigue el tirón del tenis playa de Luanco, con cuarenta abonos por vender a siete días del torneo

El torneo de tenis playa de Luanco mantiene su tirón y a falta de una semana para su inicio restan únicamente 40 abonos por vender. Fue uno de los apuntes ofrecidos ayer durante la presentación del evento deportivo en el Museo Marítimo de Luanco. Una cita en la que el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, ejerció de anfitrión, escoltado por Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Principado; Manuela Fernández, directora general de Actividad Física y Deporte del Gobierno regional; Carlos Sotillos, presidente de BDO España, firma patrocinadora de la competición, y José María Ferrer, presidente del Club de Tenis Luanco y del comité organizador del torneo.

Los presentes se congratulan de la respuesta popular a un torneo imprescindible del verano asturiano, que llevó a despachar mil abonos en seis horas. El primer día de competición, martes 16 de julio, se pondrán a la venta 400 entradas, 100 para cada jornada, hasta que se agoten. Esa jornada están previstos dos enfrentamientos: a partir de las 18.45 horas se medirán en la playa de La Ribera Luis Llorens e Iker Sevilla, y a continuación jugarán Miguel Avendaño y el ucraniano Roman Venger. Al día siguiente, el vencedor del primer cruce se verá las caras con el vigente campeón, el lituano Edas Butvilas, mientras que el ganador del segundo partido del martes jugará ante Pablo Andújar.

Las dos estrellas del torneo debutarán el jueves 18. A partir de las 20.30, el belga David Goffin se cruzará con el ganador del partido de Butvilas. Por el otro lado del cuadro va el argentino Diego Schwartzman, que jugará ante el vencedor del choque de Andújar. Un cartel de nivel pese a que la coincidencia en fechas con los Juegos Olímpicos ha reducido mucho las opciones de contratar jugadores de élite. La final está prevista el viernes 19 de julio, a partir de las 21.45 horas. Todo el torneo se podrá seguir en RTPA y las semifinales y la final también en Teledeporte y la plataforma RTVE Play.

Ferrer deja el torneo

El presidente del comité organizador, José María Ferrer, anunció ayer durante la presentación que este iba a ser su último año, por razones de salud: "Este año he vivido un susto, que ya se acumulan a otros. He ofrecido que me sustituyan a todos los miembros del comité organizador y lo han rechazado, pero alguien aparecerá. Estamos hablando de varias cosas con Juan Avendaño".

El acto celebrado ayer en el Museo Marítimo también sirvió para la puesta de largo de la mascota del tenis playa, la ballena "Fatín", obra del diseñador Sergio Fernández Alonso, de familia luanquina, que protagoniza la campaña de sensibilidad del torneo, centrada en la concienciación sobre el cuidado de las costas.

Los asistentes celebraron la "singularidad" del tenis playa y su asentamiento en el programa veraniego asturiano una vez recuperado en 2020, tras siete años de ausencia y gracias al impulso del fallecido Manuel Galé.

Esta edición viene también con otra novedad, el Tenis Parque Luanco, un encuentro de los tenistas con la cantera asturiana que se celebrará en el parque luanquín de Zapardel el 17 de julio a partir de las 11 de la mañana. Posteriormente tendrá lugar una recogida solidaria de plásticos en la playa de Santa Marina.