Asturias ya sabe lo que es ganar a la Inglaterra de Foden: los recuerdos del portero que le ganó una Eurocopa a los cracks ingleses

Bajos los palos del Suárez Puerta hay un hombre que sabe muy bien lo que es ganar a Inglaterra. Él también levantó una Eurocopa, en su caso con la selección sub-17. Enfrente, nombres que ahora brillan en el panorama internacional como Phil Foden, Marc Guehi o Jadon Sancho. Álvaro Fernández, portero del Avilés, ya frenó en seco a los ingleses y ahora confía en que se repita el mismo resultado. "Yo lo estoy viviendo tanto como ellos. Aquel día jugué uno de los mejores partidos de mi vida", recuerda el guardameta madrileño, que guarda grandes amigos dentro de la selección española de aquella época.

Asturias ya sabe lo que es ganar a la Inglaterra de Foden / Noé Menéndez,

"He jugado varias veces contra Inglaterra. Me medí a Foden en la final del Mundial del 2017, de la misma categoría, pero el mejor recuerdo fue en aquel Europeo, que acabamos levantando el título", cuenta Fernández, que en aquella ocasión fue el guardameta titular de España. Nunca olvidará el choque. "Fue un encuentro muy difícil. Se adelantaron ellos por dos veces y, cuando estábamos 2-1, en el 86, en un córner, Nacho Díaz metió el tanto del empate. Yo había subido a rematar y, si no lo hubiese metido él, el balón me caía a mí", apunta. Tras ese tanto llegó la tanda de penaltis, donde el madrileño se hizo gigante para provocar que Brewster y Latibeaudiere errasen sus disparos. Donde tuvo que ser más diferencial fue en las semifinales, donde atajó varias penas máximas para que los españoles venciesen a Alemania.

Asturias ya sabe lo que es ganar a la Inglaterra de Foden / Noé Menéndez,

Han pasado varios años desde aquel Europeo sub-17, pero Fernández sigue viviendo los partidos como en aquel momento. "Los veo desde casa y, al haber jugado con esa camiseta, siento como si lo estuviese viviendo yo también. Ser internacional es lo máximo a lo que puede aspirar un futbolista", reconoce el guardameta. En aquel momento coincidió con Ferran Torres, que el domingo volverá a repetir la misma experiencia, y con muchos nombres que en unas semanas defenderán a España en los Juegos Olímpicos de París. "Éramos un equipo con mucho talento. Estaban nombres como Eric García, Miguel Gutiérrez, Juan Miranda… Prácticamente el único que no ha llegado al fútbol profesional he sido yo, pero por ahora, acabaré llegando", sostiene el blanquiazul

Lo que se veía ya en aquel momento es que tanto los jugadores ingleses como los españoles estaban hechos de una pasta diferente. "Si eres internacional es que tienes algo especial. Eres un elegido entre miles y miles de niños. Ya los convocados son unos privilegiados, imagina los que están los onces", explica Fernández, que guarda grandes amigos de aquella época, entre ellos Santi Denia, actual seleccionador olímpico, y parte del staff que ahora mismo está en Alemania y ha ido subiendo en el escalafón de la selección. "Los doctores de la absoluta son los mismos que cuando estaba yo, Juanjo González también estaba en mi época, el entrenador de porteros…", señala el cancerbero, que también llegó a coincidir con Luis de la Fuente cuando le subieron a una convocatoria de la sub-19.

Ahora, horas antes de la gran final de Wembley, espera que España no sufra tanto como le pasó a aquella selección sub-17 y que no haga falta llegar a los penaltis. "Que hagan como nosotros, pero sin que se alargue tanto. Que sea todo en los noventa minutos", pide Fernández, que no se fía de Inglaterra, ya que "en un partido puede pasar cualquier cosa". Si necesitan consejo para parar a Foden y compañía solo tienen que llamarle.

Suscríbete para seguir leyendo