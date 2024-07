Juancho Hernangómez, estrella de la selección española que estos días está en Avilés, es optimista de cara a los Juegos: «Siempre pienso que hay opciones de medalla»

La pregunta que todos se hacían ayer en las calles de Avilés era la misma: «¿Qué hace Juancho Hernangómez en la ciudad?». El madrileño, jugador de la selección española de baloncesto que se acaba de clasificar para los Juegos Olímpicos y del Panathinaikos, subió una foto a sus redes sociales en las que se veían las banderas de Asturias y de Avilés. Era la pista del Quirinal. A la salida de su entrenamiento diario, de dos horas de duración, atiende a LA NUEVA ESPAÑA. A pesar de su aura de estrella, como demuestra su apariencia y su paso por equipos NBA como Boston Celtics o Denver Nuggets, o su papel como actor protagonista en la película «Garra», se muestra como un tipo cercano y muy agradable. Se resiste a dar por muertas las opciones de la selección de estar en los puestos altos de París pese a que todo el mundo da por terminado el ciclo exitoso del baloncesto español.

–Todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Qué hace usted en Avilés?

–Estoy descansando unos días en Cudillero, donde tengo una casa. Suelo venir mucho por aquí. Aprovecho para desconectar unos días antes de tener que viajar hasta París.

–Solo jugó el primer partido del Preolímpico por culpa de una lesión muscular. ¿Qué tal está?

–Mucho mejor. Esta semana de recuperación y entrenamientos me está viniendo muy bien.

–¿Listo entonces para los Juegos?

–Por supuesto. Los compañeros han hecho un trabajo increíble, han ganado un Preolímpico que era muy, muy difícil. La afición se ha volcado en Valencia y gracias a eso tenemos la posibilidad de estar en París. Ahora toca darlo todo, luchar y a competir.

–¿Cómo ha sido tener que vivir la clasificación olímpica desde el banquillo?

–Estaba más nervioso no jugando que cuando me toca estar en la pista. Los compañeros han hecho un grandísimo trabajo, mi hermano (Willy Hernangómez) ha hecho una labor increíble y al acabar el partido me dijo que me dedicaba el pase. No puedo estar más contento.

–En los Juegos España está encuadrada en un grupo muy fuerte, con Australia, Grecia y Canadá. Recuerda al paso de la selección de fútbol por la Eurocopa, donde ha tenido que derribar a todos los cocos.

–Son unos Juegos, sabemos lo que eso significa. Son doce equipos, hay grandes equipos que se han quedado fuera. Sabes que te puede tocar cualquier y, si quieres competir y ganar, te tienes que enfrentar a los mejores. Hay que prepararse lo mejor que podamos y todo puede pasar.

–¿Confía en conseguir una medalla?

–Siempre. No he ido a ningún torneo en mi vida en el que no confío en que tengamos opciones de medalla. Aunque sea difícil, vamos a luchar y siempre hay que ir con positividad para poder ganar.

