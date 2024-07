El Avilés tantea el fichaje de un extremo que acaba de salir del Sporting

Tras focalizarse en la defensa, donde ya han llegado cuatro refuerzos, el Avilés centra sus esfuerzos en la parcela atacante, la zona que por el momento está más coja. tras cerrar el fichaje de Sergio García para uno de los costados, los blanquiazules han tanteado la incorporación de Diego Boza, jugador que ayer anunció mediante sus redes sociales que no seguirá vinculado al Sporting de Gijón. La operación no parece sencilla, ya que los avilesinos no son los únicos interesados en el jugador, pero es una de las opciones que maneja Miguel Linares en su pizarra para el ataque.

El encaje de Boza en el sistema del Avilés sería ideal. Primero, por su condición de jugador sub-23. Ahora mismo los blanquiazules solamente tienen una ficha senior libre tras el adiós de Nico Arce, algo en lo que no influiría la llegada del gijonés. El extremo es nacido en el 2002, por lo que no será hasta la próxima temporada cuando pase a ocupar una de las fichas de los mayores. Además, cubriría una de las grandes necesidades que tiene ahora mismo el club, ávido de jugadores con pólvora arriba que puedan marcar la diferencia. Javi Rozada, entrenador del club, quiere tener dos balas en los costados para practicar su fútbol vertical, y Boza encaja a la perfección en esa idea.

Esta temporada Boza ha defendido los colores del Sporting Atlético, donde ha sido una de las piezas claves del equipo que se quedó a las puertas del ascenso a Segunda Federación. Su mejor año fue como cedido en L’Entregu donde, bajo las órdenes de Adrián González, anotó 13 tantos y llevó a los entreguinos a la final nacional del ascenso a la cuarta categoría del fútbol español.

Mientras el Avilés tantea su fichaje, el radar sigue puesto en la delantera, el gran dolor de cabeza ahora mismo de los blanquiazules. Los avilesinos quieren al menos dos nuevos arietes, uno que ocupe plaza senior, donde Javi Cueto sigue siendo uno de los favoritos; y otro sub-23 que no siga ahondando en el problema de fichas en el que está inmerso el club. Además, el club sigue trabajando para rescindir jugadores con los que no cuenta, con el ojo puesto en el puesto de central. En los próximos días todo apunta a que se podrán dar alguno de los nombres que no defenderán la camiseta del Avilés la próxima temporada.

