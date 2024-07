"Cuando cancelan una pelea no queda otra que mantener la calidad de entrenos"

"El Fenómeno" está por fin de vuelta. Joel Álvarez (Gijón, 1993) está a menos de un mes de volver a competir en UFC tras más de un año en el que no ha tenido ninguna pelea. El 3 de agosto se subirá al octógono de la compañía más conocida de artes marciales mixtas a nivel mundial, en Abu Dabi, para enfrentarse al brasileño Elves Brener en un combate que puede ser "entretenido y divertido de ver". El deportista gijonés peleó por última vez el 22 de julio de 2023 en Londres ante Marc Diakiese, combate que se llevó por sumisión. Un año y poco tiempo después, Álvarez vuelve a la jaula para demostrar que es uno de los mejores luchadores del mundo en su categoría de peso (70 kilos).

–Más de un año sin pelear. ¿Con ganas?

–La verdad es que me encuentro muy bien en esta preparación y estoy muy contento porque por fin hay pelea tras todos los intentos fallidos. Además, estamos en verano y apetece más trabajar, aunque estemos teniendo este tiempo aquí en Asturias.

–Ha sido padre recientemente. ¿Qué tal se compagina la vida familiar y la de luchador?

–Se lleva bien. También porque mi hija me deja dormir por las noches (risas), entonces se hace más sencillo. Al final, la madre juega un papel súper importante porque se encarga del noventa por ciento de las cosas, sí que he delegado un poco en ella en este aspecto. Ser padre es algo maravilloso.

–¿Cómo recibió la noticia de que por fin se subiría al octágono tras tanto tiempo?

–Nos habían avisado un poco antes de hacerse oficial de que pelearía en Abu Dabi, aunque todavía no nos habían dicho el rival. Yo no acababa de creérmelo hasta que supe su nombre. Cuando supimos el rival y todo fue una alegría tremenda, llamé a mi mujer, a los entrenadores, llamé al equipo… Fue una alegría grande y más teniendo en cuenta todo lo que hemos pasado.

–¿Le tranquiliza que el combate sea en Abu Dabi? Allí no hay problemas con el visado y ha ganado todas sus peleas en la capital de Emiratos.

–Me gusta que sea en Abu Dabi porque, en cuanto a diferencia horaria, son dos horas, no nueve como cuando vamos a Estados Unidos. Además, el viaje en sí es mucho más corto, son siete horas. Y sí, la isla me trae buenos recuerdos.

–¿Cómo ha sido este tiempo de "inactividad" y cómo lleva su lucha contra la báscula?

–Digamos que no ha sido inactividad, ha sido un poco mantener esa actividad continua, aunque no con la misma intensidad. Ahora hemos apretado un poco más las tuercas de cara a esta pelea y me encuentro muy bien, no hay lesiones y espero tenerlas bien lejos. Con el peso vamos bastante bien, nos quedan unos siete kilos para cumplir con la báscula.

–¿Es duro no pelear en tanto tiempo?

–Ha sido un golpe duro, sobre todo cuando ya ha te has dejado la energía preparando una pelea y vas con ilusión. Cuando te dan la noticia de que no la hay, y encima han sido dos veces, es un golpe bastante duro. No te queda otra que recomponerte y seguir manteniendo la calidad de entrenos y la línea para cuando vuelva a sonar el teléfono.

–¿Cómo se tomó esas llamadas para cancelar sus citas?

–Al final es cuestión de ser consciente de que la vida es así. Hay cosas peores, tienes que vivir con ellas y tienes que saber que pueden pasar. Hay que levantarse y seguir, no te queda más que seguir trabajando

–¿Qué espera de su combate contra Elves Brener?

–Veo que puede ser un combate muy entretenido de ver para el aficionado, porque yo traigo también muy buen juego de golpes. Puede ser una pelea muy dinámica y movida.

–¿Cree que la UFC vendrá a España próximamente?

–Creo que es un hecho que UFC vendrá. Este año no porque no está en el calendario, pero espero que la temporada que viene vengan. El apoyo, la afición y la venta que tiene UFC aquí es muy grande, así que creo que lo harán posible.

–Hubo mucho revuelo porque Topuria salió con la canción que usted suele usar en su última lucha.

–No me enteré en directo porque estaba durmiendo, siempre veo las peleas por la mañana. Cuando lo vi me di cuenta de que era mi canción. Al final es un temazo y es normal que la copie, lo comprendo. Sí que me chocó, porque anda que no habrá canciones en el mundo para que use la que uso yo. Pero sin malos rollos, me parece bien, además cantada por Antonio Banderas. Pienso seguir usándola, Es mi canción y que la haya usado Topuria no cambia para nada.

–Como aficionado del Sporting de Gijón, ¿cómo ha visto al equipo esta temporada?

–Lo he visto bien, aunque ha sido una faena porque hemos tocado la Primera División con los dedos. Queda recomponerse esta temporada y no depender del play-off; quedar ahí arriba y subir directamente.

–Le quedan, por contrato, cuatro peleas en UFC. ¿Cuáles son sus planes de cara al futuro?

–No me gusta hablar del futuro, prefiero pensar en él de cara al corto plazo. Ahora tengo esta pelea, quiero seguir peleando y hacer las otras tres del contrato. Me gustaría seguir haciendo un montón de peleas en UFC y retirarme allí. Acabar mi carrera deportiva, como muy tarde, a los 36. No quiero ser de esos tan longevos.

–¿Se ha planteado subir de categoría?

–Me lo he planteado un montón de veces, pero como todo luchador. Vivimos en un peso muy por encima del que tenemos que dar en la báscula. Ahora mismo estoy en el peso de categoría Welter, tengo que bajar siete kilos y lo llevo bien, veremos después de la pelea.

