El gusanillo del torneo de Tenis Playa de Luanco vuelve a picar

Por muchas ediciones que pasen, jugar en la playa de La Ribera sigue siendo diferente. Lo dicen los que ya lo han probado y los ecos llegan a los oídos de los que se apuntan a la emblemática cita del verano luanquín por primera vez. En ello coinciden los protagonistas del XXXVII Torneo BDO Tenis Playa, que se inicia mañana con los partidos Luis Llorens-Iker Sevilla y Miguel Avendaño-Roman Venger.

Para Diego Schwartzman será su primera experiencia de este tipo. "Será muy raro y divertido jugar en la playa, me gustan mucho este tipo de desafíos y también disfrutar de algo tan distinto. Me he preparado para disfrutarlo al máximo", subraya el tenista argentino que llegó a ser número 8 del mundo, que reconoce que "esta temporada las sensaciones son muy distintas porque mi nivel de tenis no es el deseado y también por saber que va a ser el último año en el circuito".

David Goffin, por su parte, es la otra gran estrella internacional del torneo. También se estrena en estas lides. "Tengo mucha ilusión por jugar en Luanco. No tengo muy claro qué esperar en cuanto a la superficie, pero parece muy divertido y espero que sean buenos partidos. Vamos a divertirnos y seguro que hay un ambiente increíble", apunta el belga.

Muchas más referencias tienen los que repiten, como es el caso de Pablo Andújar, que recuerda que ya tuvo la ocasión de jugar en La Ribera en 2011: "Era imprescindible venir con mi familia y competir en una cita tan espectacular. Hay que mantener esta tradición tan bonita de jugar en la playa de Luanco porque es un torneo que no tiene comparación".

Los finalistas del año pasado también vuelven al cartel. El campeón, Edas Butvilas, confirma que "solo hay que disfrutar de cada momento y del apoyo del público". Miguel Avendaño, finalmente, asegura que irá "partido a partido, porque repetir lo que hice el año pasado no es fácil".

