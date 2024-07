Así será el verano del Avilés: fecha de inicio de los entrenamientos y siete partidos confirmados

Ya hay fecha oficial para la vuelta al trabajo del Avilés. El club ha confirmado que el próximo lunes, 22 de julio, el equipo arrancará los entrenamientos de la temporada 2024/25, en la que tendrán al menos siete encuentros confirmados, dependiendo de como avance el equipo en la Copa Federación. El estreno del equipo en el Suárez Puerta será finalmente el 31 de julio ante el Sestao, al no terminar de cerrarse el amistoso del 27 de julio ante el Zamora.

Javi Rozada, entrenador del Avilés, conocerá a sus nuevos jugadores el próximo lunes 22 de julio, momento en el que los blanquiazules iniciarán su pretemporada. A la espera de que lleguen más fichajes, el ovetense contará con seis nuevas caras, las de Soler, Josín, Luis Martínez, Viti, Kevin Bautista y Sergio García. A ellos hay que añadir, además, los jugadores que ya estaban en plantilla, como son Álvaro Fernández, Trabanco, Mauro, Julio, Serrano, Mecerreyes, Sierra, Davo Fernández, Natalio y Cortina. Este último tendrá que ver los toros desde la barrera, ya que está recuperándose de la lesión por la que fue operado a final de temporada.

El primer amistoso de los blanquiazules será el próximo 31 de julio ante el Sestao, momento en el que el Avilés se podrá presentar ante su público. Finalmente no se celebrará el duelo ante el Zamora, encuentro que el propio club zamorano anunció en sus redes sociales, al no acabar de cerrarse los detalles. A este partido se suman los de Copa Federación, competición en la que los avilesinos se medirán al Lenense (el primer fin de semana de agosto en casa y el 14 fuera) y el Praviano (10 o 11 en Santa Catalina y 21 de agosto en el Suárez Puerta). Además, hay que sumar los amistosos ante la Cultural Leonesa en casa el 7 de agosto y ante el barakaldo el 17 del mismo mes en tierras vascas. Este año, como novedad, no habrá ningún encuentro contra Sporting y Oviedo.

La duración de la pretemporada del Avilés dependerá de como se desarrolle la Copa Federación ya que, si pasan de la fase de grupos, tendrán que disputar la semifinal el próximo 24 o 25 de agosto en Santa Catalina. La final se disputará el mismo domingo que comienza la liga, el 1 de septiembre, en el mismo terreno de juego.