El ADBA Sanfer seguirá la próxima temporada en Liga Femenina 2

El ADBA Sanfer jugará la próxima temporada en Liga Femenina 2, la tercera categoría en importancia del baloncesto español. "Hemos tenido que esperar, pero ahora ya podemos celebrar", decía María José Ondina, presidenta del club, tras conocer la decisión adoptada por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Y es que, aunque a nivel deportivo el ADBA Sanfer descendió a Primera Nacional tras quedar antepenúltimo de su grupo en Liga Femenina 2 la pasada campaña, finalmente, tras varios meses de incógnitas, las avilesinas repetirán en la categoría de bronce. La decisión la tomó ayer la Federación tras un baile de plazas en diferentes categorías. La confirmación llegó al club asturiano cuando la FEB anunció los equipos que componen cada una de las ligas que organizan. La noticia ha llenado de felicidad a todas las personas que forman el ADBA Sanfer. Poco les importa tener ahora menos tiempo que sus rivales para planificar la temporada: "Es una segunda oportunidad para seguir creciendo", ratifica Maria José Ondina.

"Cuando terminó la temporada, en mayo, solicitamos plaza tanto en Primera Nacional como en Liga Femenina 2 porque no se sabía lo que podía pasar", explica la presidenta del club, satisfecha tras conocer la decisión. "Presentamos toda la documentación y durante estos meses hemos estado esperando la decisión", señala la dirigente avilesina, que no perdió la fe en conseguir la permanencia en ningún momento. "Ahora tendremos que mejorar sobre el terreno de juego", añade.

A nivel deportivo, las cosas no fueron como esperaban el curso pasado, aunque Ondina se muestra optimista de cara a esta campaña, para la que ya cuentan con un año más de experiencia: "Ahora es cierto que estamos en desventaja respecto a nuestras rivales, que desde mayo ya pudieron fichar, pero afrontamos el reto con optimismo", señala. La presidente espera a su vez poder mantener el bloque con el que compitieron el curso pasado, al que podrían añadirse nuevas incorporaciones. "Yo no me encargo de la parcela deportiva, pero estoy segura de que ya han estado hablando con jugadoras, aunque todo dependería de la categoría en la que jugásemos. Queremos mantener a casi toda la plantilla porque estamos muy contentas con ellas y además son gente de la casa", sentencia una satisfecha María José Ondina.

