Lucho Valera, ante su nuevo reto en L'Entregu: "Estoy confiado, vengo bien curtido y con una plantilla de diez"

Lucho Valera (Avilés, 1983) es el nuevo entrenador de L’Entregu. Llega al conjunto rojiblanco tras 3 años rindiendo a un alto nivel en el banquillo del Praviano, donde logró un play-off y se quedó a un paso en las otras dos temporadas.

–¿Cómo fue la experiencia en el Praviano?

–Espectacular, muy bien. Cuando llego, firmo tras acabar contrato con el Avilés Stadium, que era algo equipo especial porque yo soy de Avilés y estaba en casa. Entonces, entrenar al Praviano y salir de mi zona de confort era un reto muy bonito a pesar de la dificultad, por romper el acuerdo de filialidad con el Oviedo y con el que yo me encuentro un vestuario con dos jugadores, por lo que hubo que hacer un equipo entero nuevo. La primera temporada coincide con que es el año de los 7 descendidos para reestructurar la tercera en 16 equipos, y hacemos una muy buena temporada, quedando octavos. Tras aquel año con aquel buen bloque, lo conservamos y peleamos el play-off, convirtiéndolo en una temporada espectacular a nivel de afición, jugadores directiva... Y luego, la temporada pasada, buscamos mantener el proyecto, pero entre las lesiones y que algunos jugadores no tuvieron la regularidad que necesitamos nos quedamos a un pasito del play-off.

–¿Por qué cambiar de equipo tras los buenos años y teniendo oferta de renovación?

–Bueno la oferta de renovación… Vamos a no hablar de ello. Es cierto que tenía sintonía con el presidente, pero cuando llevas tres años en un mismo sitio, es como una relación que se desgasta y ya no es como al inicio. Además, el Praviano, con recursos limitados, lo exprimimos hasta el final, y quizás seguir era forzar la máquina. Entonces, cuando le cuento al presidente que tengo oferta de L‘Entregu él dice que es lo mejor para mí. Cuando llego a negociar voy con una predisposición diferente. Todo a pesar de que, debido a la situación de cercanía al play-off, a mí me apetecía quedarme.

–¿Pesará el legado de Adrián González después de lograr meter a L´Entregu en la promoción de ascenso dos años consecutivos?

–Bueno, yo sé quién soy yo y lo que vengo a hacer. Hemos tenido vidas bastante paralelas en estos 3 años. El primer año nos enfrentamos en la última jornada sin jugarnos nada, en la segunda nos enfrentamos en la promoción de ascenso y esta tercera nosotros no entramos a la promoción por la mala suerte. Vengo de un sitio con menos recursos y hacer algo similar, además de que me han dado carta blanco en todo. Yo lo único que le pido a los aficionados es que tengan paciencia, la plantilla es casi nueva entera y empieza un nuevo ciclo, pero el equipo va a pelear todo a pesar de los filiales, la gran competencia con equipos fuertes, conjuntos que se están reforzando muy bien como el Mosconia, o el Cova recién descendido.

–¿Cómo afronta este desafío?

–Muy ilusionado por todo el contexto en el que vengo, a un equipo con dos play-offs consecutivos y en el que la gente me dice que estoy loco por venir aquí porque va a ser imposible superar el legado que hay. Y yo siempre pregunto: «¿Por qué no? Estoy confiado, vengo bien curtido y con una plantilla de 10».

–¿Opinión del mercado?

–Es un mercado complicado por ir con 6 semanas de desventaja, porque yo decidí tener respeto a entrenador, jugadores y otros equipos y no hablar con ninguno de los jugadores, y, claro, eso nos dio una desventaja que hizo que perdiéramos un par de jugadores que a mí me gustaban.

–Llegada de jugadores con experiencia y renovación de algunos de alta calidad ¿Alguna llegada fue petición especial? ¿Algún deseo más?

–Aquí no hay director deportivo, y soy yo el que maneja el presupuesto a mi antojo. Las seis renovaciones son futbolistas que son de un nivel muy alto para la categoría y yo peleé por que se quedasen. Y luego, las llegadas nuevas, tanto Zapico como Mikel son futbolistas de mi confianza e importantes para conectar con el vestuario. Me gustan muchos los futbolistas jóvenes por sus ganas e implicación; por eso faltan aún por llegar Mini, que a falta de arreglar el papeleo correspondiente con el Avilés vendrá cedido, y también falta por cerrar la llegada de Somiedo desde el Roces, que va a darnos muchas alegrías aquí.

–¿Ganas de que comience la temporada?

–Muchas ganas. En otras temporadas, debido a tenerlo todo de cara se tienen ganas, pero esta, por la novedad, la vivo con especial ganas e ilusión. Tengo ganas de empezar a trabajar ya con el equipo y que el proyecto se vea en el campo.

–En el grupo de Copa Federación te encuentras con Ceares y Avilés Stadium, ¿aspira a llegar lejos este año? ¿Cuáles son los objetivos principales de la nueva temporada?

–Los objetivos te los marca el día a día, yo no soy de esos que se marcan objetivos a inicio de temporada, porque primero hay que hacer las cosas bien para alcanzar cualquier objetivo. Y fijarte un objetivo no te va a hacer alcanzarlo, lo que te va a hacer conseguirlo es ser estricto, trabajar, tener a la gente enchufada… muchas cosas varias que ayudan. Y la Copa Federación, es verdad que esta temporada, al llegar a un sitio con recientes éxitos, como la promoción de ascenso, vamos a necesitar hacer un buen papel para enganchar a la gente y ayudar a que se genere ilusión dentro del vestuario y en la grada.

