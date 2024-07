Final histórica en el Tenis Playa de Luanco: dos argentinos lucharán por el emblemático torneo

La final del Tenis Playa de Luanco la disputarán por primera vez dos tenistas argentinos. En la primera semifinal Pedro Cachín se impuso a Edas Butvilas en un gran partido que acabó ganando el argentino en el super tie break (7-6, 4-6 y 10-6), en 1 hora y 39 minutos. En la segunda, Diego Schwartzman hizo lo propio ante Pablo Andújar en un duelo en el que el español ganó el primer set por 7-5, pero su rival respondió ganando el segundo por 6-2 y el super tie break por un claro 10-1, llevándose el partido en 1 horas y 17 minutos. La final se disputará hoy, a las 21.30 horas, momento en el que tendrá lugar la actuación de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo justo antes del inicio del choque. El partido será emitido por la TPA y por Teledeporte.

Los dos partidos estuvieron muy disputados, dejando muy buena imagen los cuatro tenistas en una abarrotada Playa de La Ribera de Luanco. En la segunda semifinal, Diego Schwartzman, tras perder la primera manga, se mostró intratable en su remontada.

Justo Diego Schwartzman, apodado "El Peque", fue uno de los dos tenistas argentinos que ayer debutaban en Luanco. En agosto cumplirá 32 años. En octubre de 2020 logró su mejor ranking ATP, llegando a ser el número 8 del mundo. A lo largo de su trayectoria logró cuatro títulos ATP, el último de ellos en su tierra, en Buenos Aires, en 2021, y ocho ATP Challenger. En 2015 alcanzó las semifinales de la Copa Davis con su país y en 2010 disputó los Juegos Olímpicos de Tokyo.

Schwartzman, antes de su partido, declaró que ha venido a Luanco "a disfrutar y a que el público lo pase bien": "He conocido esta parte norte de España y es increíblemente linda", añadió. En relación a la cantidad de argentinos que han estado antes en la arena de La Ribera, reconoció que "a todos les pedí referencias apenas me invitaron al torneo porque me llamó mucho la atención jugar en una pista que de día es una playa con agua y de noche se transforma en una cancha". En cuanto al torneo, añadió que "lo lindo es el evento en sí, dónde se juega, cómo se juega, los jugadores que vienen, que la gente disfruta comiendo o tomándose una cerveza, es una combinación de todo y nuestro rol es brindar el espectáculo en la parte tenística dentro de la cancha".

En cuanto a su temporada en el circuito ATP, Schwartzman explicó que está disfrutando de sus últimos días como profesional: "Es mi última temporada porque el año que viene me retiro, por lo que me la tomo de otra manera, intentando disfrutar de los últimos torneos, por eso vengo a este tipo de eventos que en mi carrera estaban pendientes y así puedo conocer nuevos lugares en el mundo y disfrutarlos con el tenis, que es algo que me parece muy especial".

En la playa de La Ribera de Luanco han estado otros muchos argentinos. Guillermo Cañas fue campeón en 2006 y fueron subcampeones Carlos Landó, Eduardo Bengoechea y el propio Cañas, en 2009. También participaron Gastón Gaudio, Juan Mónaco, Mario Zabaleta y Juan Ignacio Chela, en 2010. Este año también fue el del debut de otro argentino, Pedro Cachín.

Suscríbete para seguir leyendo