Piragüismo: Hank McGregor volverá a buscar la victoria en el Descenso Internacional del Sella, esta vez en el K-1

Hank McGregor, toda una leyenda del piragüismo mundial, volverá a estar en el Descenso del Sella. El sudafricano competirá el 3 de agosto en la fiesta de las piraguas, aunque esta vez lo hará en la modalidad de K-1. A sus 36 años, McGregor cuenta con un impresionante palmarés, siendo campeón mundial de maratón en once ocasiones, siete de ellas en K-1 y cuatro en K-2. A pesar de esos resultados, el palista ha dicho en varias ocasiones que su palmarés no estará completo mientras no gane el Descenso del Sella, algo que hasta el momento se le ha resistido, ya que se ha subido dos veces al podio, en concreto al tercer escalón del cajón, tanto en 2001 compartiendo K-2 con Daryl Bartho como en 2018 junto a Andy Birkett.