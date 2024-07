Esta es la representación del Principado en los Juegos Paralímpicos: un histórico que sueña con la gloria el Día de Asturias y una sotobarquesa que quiere el diploma

Tanto Alberto Suárez Laso como Verónica Rodríguez sabían que su participación en los Juegos Paralímpicos de París era prácticamente segura, pero hasta que no vieron ayer su nombre en la lista oficial con los 150 deportistas españoles que estarán en la capital francesa entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre no se quedaron del todo tranquilos. Se quedó cerca el tinetense David Fernández, que optaba a participar en lanzamiento de peso, pero finalmente, tras un ciclo que se le complicó por las lesiones, se queda fuera.

El atleta Alberto Suárez Laso, de 46 años, disputará en París sus cuartos Juegos Paralímpicos. En los primeros, en Londres 2012, consiguió la de oro en maratón, en los de Río 2016, la de plata, y en los pasados, que se disputaron en Tokio en 2021, fue quinto, logrando un diploma olímpico. Ahora, en París, volverá a intentar llevarse una medalla con la que redondear su impresionante palmarés.

"Estoy muy contento de poder estar en París, llevo tres años trabajando mucho, son mis cuartos Juegos consecutivos, en Tokio tuve la mala suerte de que una lesión no me dejó estar al 100% y ser todo lo competitivo que me hubiera gustado", explica el deportista a LA NUEVA ESPAÑA tras confirmarse la convocatoria. Además, esta cita en París será aún más especial para él porque su carrera, la de maratón, se disputará el última día de los Juegos, el 8 de septiembre, que además coincide con el Día de Asturias: "Para mí es una doble motivación, que coincida la clausura con el Día de Asturias lo hace aún más especial". En cuanto a sus opciones de poder colgarse una medalla en París reconoce que "es complicado" porque "hay mucho nivel", pero también es consciente de que está en el grupo de atletas que puede pelear por conseguirlo: "Hay 6 ó 7 atletas que estamos muy cerca, en un maratón puede pasar de todo, pero yo estoy teniendo buenas sensaciones y lo más importante para mí es ser competitivo, salir contento con lo que he hecho". Según sus cálculos, para estar en las medallas tiene que hacer unos tiempos de entre 2 horas y 21 minutos y 2 horas y 23 minutos. "Tengo que estar en esas marcas, al menos las mundiales están por ahí". Eso sí, una maratón puede depender de factores como el calor que lo hagan todo aún más difícil.

Suárez Laso mide sus entrenamientos al milímetro para llegar en unas condiciones óptimas y en estos momentos acaba de concluir una semana de mucho volumen, por lo que está en una semana de descarga antes de que en las tres siguientes le toque de nuevo una carga mayor antes de empezar con entrenamientos más suaves en los días anteriores a los Juegos. Todo para intentar dar una alegría a la región en un día tan especial para Asturias como el 8 de septiembre.

Unos días antes, el día 30 de agosto, competirá Verónica Rodríguez, (Soto del Barco, 36 años) que participa en remo, en la modalidad de PR3 4 con timonel mixto junto a Josefa Benítez, Saúl Peña, Daniel Díaz y Leonor García. Ella también sabía que era prácticamente segura su convocatoria para la cita de París, pero igualmente recibió con mucha ilusión verse dentro de la lista definitiva para los que serán sus primeros Juegos.

"Estamos intentando entrenarnos más que nunca, el domingo me voy a Amposta (Tarragona) quince días, después vamos a Bañolas (Gerona), de ahí a Madrid y a París", explica sobre la ruta que va a seguir desde ahora hasta que se disputen los Juegos. En estos momentos, el equipo español en el que compite Verónica Rodríguez está clasificado en noveno puesto en relación al resto de participantes, por lo que si consiguen superar un puesto lograrán un diploma olímpico, que es el gran objetivo por el que van a pelear.

Verónica Rodríguez explica que ha tenido que pedir "vacaciones en el trabajo" para poder llevar adelante toda la preparación de cara a París: "Entrenamos mañana y tarde, y tengo que descansar lo máximo posible". De hecho, reconoce que todo el proceso de clasificación para los Juegos ha sido bastante duro: "Me pasó factura, pasó la clasificación y me dio un bajón, pero ahora me estoy recuperando para estar a tope en Amposta".

