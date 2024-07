Así son lo dos nuevos fichajes del Marino

Hugo Salinas y Alex Alemán, las nuevas caras del Marino de Luanco, fueron presentados sobre el césped de Miramar. Ambos futbolistas, de 19 años, respondieron a las preguntas de la prensa y posaron con la camiseta que vestirán la próxima temporada.

El primero, Salinas, formará parte del primer equipo del Marino, el club en el que lleva jugando desde los tres años. Este joven centrocampista, cuya posición favorita es el pivote, “donde más cómodo me siento”, ha dado el salto definitivo al equipo senior luanquín tras varias temporadas alternando con el juvenil. “El año pasado ya no sabía ni con quien jugaba”, bromeaba Hugo sobre de la cantidad de partidos que disputó entre ambos equipos. El de Luanco afirma que es “una oportunidad increíble” en la que puede aprender mucho, sobre todo de sus compañeros de posición, en los que trata de fijarse. “Cada minuto que salga voy a dar el 100%, ya que es una forma de demostrar a los más pequeños que jugar en el primer equipo del Marino es posible”, asegura el canterano.

Alex Alemán y Hugo Salinas, en Miramar / ML

Alex Alemán, por su parte, llega cedido por el Real Madrid C. El delantero centro, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, se formó en las categorías inferiores del Real Valladolid. El pasado verano llegó al Real Madrid para reforzar su segundo filial, con el que disputó once partidos en Tercera Federación. El canario da el salto definitivo a la cuarta categoría del futbol español, a pesar de que ya disputó tres partidos con el Valladolid Promesas en 2022. Alemán asegura que puede aportar “amplitud” al equipo y ayudar con su “buen juego de espaldas” para conseguir los objetivos. “No he pactado ninguna cifra de goles con el míster”, cuenta el delantero, quien está por primera vez en Asturias y asegura que “está encantado con el trato de la gente”.

Las dos nuevas incorporaciones podrán debutar este sábado 20 de julio frente al Real Sporting, en el primer amistoso de la pretemporada para ambos equipos. Hugo Salinas asegura que es un partido para “coger forma física y ganar confianza con balón”.