Diego Schwartzman, tras ganar el torneo Tenis Playa de Luanco: "Ojalá pueda volver, disfruté mucho"

El Tenis Playa de Luanco se acabó y el balance difícilmente puede ser más positivo. El nivel de los tenistas fue muy alto, las gradas estuvieron llenas, el buen tiempo acompañó y la pista de la playa de La Ribera, donde los pisteros hacen una gran labor, estuvo excepcional. El torneo fue, además, muy seguido en España y fuera, con muchos argentinos atentos a los partidos de sus compatriotas.

Diego Schwartzman, el campeón, apenas tuvo tiempo de pararse tras ganar en la final al también argentino Pedro Cachín, pero antes de marcharse para coger un vuelo se dirigió al público: "Estoy muy agradecido por haber podido jugar en el Torneo BDO Tenis Playa, fue un placer haber venido a esta prueba que funciona sin importar los nombres que vengan, lo que es muy difícil en cualquier deporte. Ojalá pueda volver más adelante para disfrutar de nuevo del carisma que tiene Asturias y este torneo, y para conocerlos mejor. Lo disfruté mucho y además me llevé el trofeo, que ganar siempre es importante".

Pedro Cachín, por su parte, también reconoció estar "contento" por su participación: "Es muy peculiar, tienen que disfrutar lo que tienen aquí, no sé si se da en otra parte del mundo. Lo que logran trabajando la cancha, tener un estadio dentro de la playa, con lo que conlleva el tema de las mareas y que aun así todo salga todo perfecto, la verdad es que es muy valorable, he disfrutado mucho".

El tenista explicó cómo es jugar sobre la arena de la playa: "En la final había un poco más de humedad, en la semifinal estaba más seca la pista, la bola botaba más alta y jugué perfectamente. En muchos momentos he ido con cuidado, pero lo que logran con la cancha es espectacular y ojalá lo sigan haciendo". En cuanto a su rival en la final, su amigo Schwartzman, explicó que es "un referente del tenis argentino". "Yo lo he tomado como ejemplo, llegó a un nivel estratosférico, ser el octavo del mundo en nuestro deporte conlleva mucho trabajo y ahora lo está disfrutando de otra manera porque ya anunció su retiro el año que viene en Buenos Aires y compartir cancha con él es algo que lo agradezco mucho", añadió.

Para Cachín, el de Luanco es un torneo "muy diferente por jugarse en la playa y también por el recibimiento que nos dispensan, que hace que parezca que nos conocemos desde hace mucho, cuando es desde hace dos días. Esto habla muy bien del torneo y de Asturias. Espero estar el año próximo de nuevo aquí. Disfruten el evento porque es apreciable", insistió.

En cuanto a su intención de regresar al circuito profesional, Cachín explicó que "llegar a ser el número 48 del mundo supone un desgaste mental muy grande, no lo pasé muy bien a comienzos de este año y del pasado, y eso hay llevado a que mi ránking haya caído, que no es una preocupación, pero para vivir de este deporte tienes que estar por lo menos entre los 120 primeros del mundo, ahora no lo estoy y mi objetivo a corto y medio plazo es volver a estar".

Por último, José María Ferrer, presidente del comité organizador del torneo, se mostró muy satisfecho con el nivel ofrecido y con cómo ha transcurrido todo en esta edición del Tenis Playa de Luanco: "Ha sido increíble, ahora hay que mantener el nivel, no nos queda otra; los argentinos, con un nombre y un tirón increíble, ha sido muy cercanos, una pasada, súper accesibles".

