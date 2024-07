Jimena Merino da el salto al primer equipo del Lobas Oviedo de balonmano

El Lobas Global Atac Oviedo ha renovado a la extremo derecho Jimena Merino, que continuará vistiendo de azul un año más pero ahora ya como miembro de pleno derecho del primer equipo azul, con el que ya jugó habitualmente durante las dos temporadas de su etapa juvenil que ahora concluye.

"Es un nuevo reto pero a la vez me hace muy feliz y estoy tranquila", afirma la jugadora ovetense, que acaba de estrenar la mayoría de edad. "Al final llevo aquí desde pequeña, me han acogido todas las compañeras muy bien y estar ya estos dos años en el primer equipo me ha hecho coger confianza", comenta.

Las dos últimas campañas, en las que Jimena Merino ha compatibilizado el equipo juvenil con los partidos con el primer equipo, han resultado "muy diferentes" para la extremo carbayona. La temporada 2022 2023 en División de Honor Oro "se me hizo un poco difícil empezar pero los resultados ayudaron mucho y finalmente conseguimos el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, así que tengo un muy buen recuerdo". En cambio la reciente andadura en la máxima categoría "fue muy dura para todas pero aprendí muchísimo y me sirvió sobre todo para coger confianza en la pista". Algo que no pasó desapercibido y que se tradujo en su convocatoria para la selección española juvenil.

En el nuevo curso con el Lobas Global Atac Oviedo Jimena Merino espera "seguir aprendiendo como todos estos años para crecer como jugadora". La prometedora zurda azul confía en que "tendremos muy buen equipo" y en que "vamos a hacer una temporada sobresaliente" en División de Honor Oro.