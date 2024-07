Así fue la travesía a nado Playas de Gijón: Sin rivales en la mar

Lucas Costa y Alba Ortiz de Guinea, ambos del Club Natación Ponteareas, se impusieron ayer en la travesía Playas de Gijón, segunda del circuito de pruebas en mar abierto que organiza el Patronato Deportivo Municipal y que contó con la participación de 81 nadadores de los 99 que se habían inscrito inicialmente. El circuito de travesías de Gijón está patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA.

Aficionados observan la llegada de los nadadores. | Marcos León

Costa y Ortiz de Guinea repitieron triunfo ya que ellos fueron los ganadores de la prueba inicial, la travesía de San Pedro, si bien intercambiando posiciones. En esa primera prueba fue Alba la que cruzó la línea de meta en primera posición y Lucas fie segundo. Ayer en San Lorenzo fue éste quien acabó primero seguido a corta distancia de Alba.

Las condiciones de la mar nada tuvieron que ver con las del año pasado cuando la climatología obligó a la organización a suspenderla velando por la seguridad de los nadadores. Ayer, por el contrario, eran perfectas hasta el punto de que el agua parecía una piscina, lo que aprovecharon los ganadores para completar los 3.500 metros de recorrido en menos de 40 minutos. En concreto, Lucas acabó en 39:22 y Alba en 39:37. El segundo clasificado masculino y tercero en la general conjunta fue Ioseba Mateos del Master Torrijos, quien también bajó de los 40 minutos al entrar pegado a Alba, 39:38. El podio masculino lo completó Diego Gutiérrez del Club Natación Las Anclas en 41:14.

Tras Alba completaron el podio femenino Blanca Alonso, del Ciudad de Oviedo, otra habitual en los podios, en 43:47, y Leticia de la Llana, del Grupo Covadonga, en 44:38.

Los participantes se lanzaron al agua en la playa de Peñarrubia para finalizar a la altura de la escalera 12 de la playa de San Lorenzo, no sin antes haber tenido que pasar por tres boyas situadas a lo largo del recorrido. Distintas embarcaciones velaron por la seguridad de los nadadores que además, y según la reglamentación del circuito, debieron llevar una boya. El buen tiempo hizo que la playa de San Lorenzo registrara una gran presencia de bañistas, muchos de los cuales se acercaron a las inmediaciones de la meta para aplaudir a los participantes.

Para Alba Ortiz no era la primera victoria en esta prueba, aunque la nadadora reconocía no acordarse en qué año había ganado con anterioridad. "Esta es una de mis travesías favoritas porque es de las más largas que se celebran en Gijón. Aquí hay un escenario inmejorable porque llegas a la playa y hay mucha gente animándote aunque no te conozca de nada. Me sentí muy arropada", señaló la ganadora que, no obstante, ve "aspectos a mejorar". Alba tiene previsto "hacer el circuito gallego de aguas abiertas y también probar con travesías de mayor kilometraje. Acabo de hacer una de 11 kilómetros en Bilbao y mañana (por hoy) voy a Riaño a hacer una de 7 kilómetros".

Por su parte, Lucas Costa reconoció haberse sacado la espina de la travesía de San Pedro: "Para esta ya había entrenado un poco más. En la de San Pedro noté la falta de forma, pero en esta estuve mucho mejor". Costa recuerda que "desde el principio fuimos juntos Ioseba, Alba y yo, pero a partir de los 500 metros me puse primero e hice todo el recorrido con unos diez metros de ventaja". Lucas también destacó que "el mar estaba muy tranquilo. Para mi mejor porque si hubiera estado peor seguro que a Alba le hubiera ido mejor porque está más acostumbrada". Al igual que su compañera de club, Lucas va a nadar pruebas del circuito gallego por lo que "lo más seguro es que la tercera del circuito de Gijón en agosto no la haga, aunque no lo tengo decidido todavía". Lucas Costa apoyó a Alba a la hora de pedir mejoras en el desarrollo del circuito gijonés "porque es una pena ya que tiene todo para ser muy bueno".

La siguiente cita para los nadadores habituales a las pruebas en mar abierto será la travesía Playas del Oeste, que tendrá lugar el próximo 24 de agosto. Es la travesía más larga de todas ya que los participantes deben completar un recorrido de 4.500 metros. Además, paralelamente a ella habrá una prueba no competitiva para niños de 8 a 14 años.

Suscríbete para seguir leyendo