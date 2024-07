Javi Rozada, entrenador del Avilés, le pone deberes al club: "Necesitamos cuatro fichajes en ataque"

Javi Rozada, entrenador del Avilés, valoró al término del primer entrenamiento de la pretemporada el verano de los blanquiazules y aprovechó para ponerle deberes al club, ya que, bajo su punto de vista, el equipo necesita refuerzos en el tercio atacante.

Primeras impresiones. “Llevábamos tiempo fuera. La liga acabó hace tiempo ya y muchos jugadores vienen de una inactividad grande. Estos primeros días cuesta, tanto a nivel técnico como de condiciones, pero la disposición de los jugadores ha sido buena. Estoy contento. Todavía queda mucho para ver lo que vamos a ser, pero usaremos estar sesiones para ir cogiendo la idea de lo que quiero”.

El cuidado del campo condicionará la pretemporada. “Entrenar en el Suárez Puerta dependerá del tiempo. Quiero cuidar el campo. El año pasado fue algo que perjudicó al equipo. Vamos a intentar cuidarlo al máximo porque creo que para nosotros va a ser importante. A ver si el presidente empieza pronto con la ciudad deportiva y así podemos entrar en hierba natural todos los días.

Los nuevos fichajes. “La disposición ha sido buena y los he visto con bastante hambre. Ojalá se vayan haciendo a la idea, junto a los que faltan por venir, para que se adapten rápido.

El Avilés necesita fichajes. “Falta mucha gente por venir. La plantilla va a ser prácticamente nueva y falta gente, sobre todo en posiciones de ataque. Arriba faltan cuatro jugadores, atrás también necesitamos algo… Falta mucho. Al final, cuando acabe el mercado, haré una mejor valoración. Se han traído jugadores que cumplen de sobra con el nivel, ahora lo que falta es cerrar el equipo. Voy a ir a muerte con lo que tenga”.

El posible fichaje de Babin. “Es un jugador que conozco de enfrentarme a él. Es un central con experiencia y he hablado con él por teléfono, pero nada más. Él tiene hambre, pero no sé si está en disposición de venir. Yo lo que quiero es que quien venga sea para sacar el máximo rendimiento y que se adapte a la idea que quiero, sea Babin o quien sea. Quiero gente con hambre, con compromiso y que tenga nivel, los nombres me dan igual”.

Refuerzos en ataque. “No voy a decir que posiciones vamos a reforzar, porque dependen también del mercado y del rendimiento de jugadores, pero arriba sí que hacen falta cuatro jugadores, para las bandas y la punta de ataque. Es lo que a mí más me preocupa. Necesitamos dos arriba para jugar por dentro y dos por las bandas. Esos cuatro son claves en el proceso del equipo. Debemos acertar tanto en los seniors como en los sub-23. Son los fichajes que nos van a dar la nota final de cómo queda la plantilla.

Pelayo Morilla, a prueba con el Avilés. “Se está entrenando con nosotros porque consideramos que hay que verlo. Es un chaval que lleva mucho tiempo fuera. Lo conozco bien, es vecino mío. Ojalá pueda hacer una pretemporada buena y sentirse cómodo. Hay que ayudarlo, a ver si es capaz de sostenerte en el tiempo y verse bien. Es algo que valoraremos, en un jugador que se le puede hacer ficha”.

El Avilés, con demasiadas fichas senior. “No sé cómo está el tema de las fichas senior, yo me limito a entrenar. Es algo que lleva Miguel Linares. Yo lo que digo es que van a venir cuatro jugadores arriba y que alguien tiene que salir. Yo estaré entrenando todos los días como los jugadores que estén a muerte”.