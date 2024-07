Pérez-Maldonado y Baeza-Insausti ganan la Semana Internacional de Pelota del Grupo

Las parejas formadas por Marcos Pérez y Agustín Maldonado, en paleta, y Carlos Baeza y Javier Insausti, en pala corta, resultaron vencedores de la 74.ª edición de la Semana Internacional de Pelota del Grupo Covadonga que se estuvo celebrado en el frontón grupista a lo largo del fin de semana.

La jornada de las finales la abrió la de paleta, en la que Marcos Pérez y Agustín Maldonado se enfrentaron a Juan Fernández y Gonzalo Pérez. Estos, componentes de la selección española sub-22, comenzaron muy fuertes y el primer set cayó de manera clara, 15-8, hacia su lado, pero sus rivales, más expertos, nunca se dieron por vencidos y el segundo set tuvo un gran nivel de juego con todos los jugadores dando lo máximo de sí mismos. La victoria fue para Pérez y Maldonado por un ajustado 15-14, que llevaba el partido al tercer set. La pérdida de este segundo set parece que afectó a los jóvenes jugadores, que vieron como sus rivales acababan por darle la vuelta al partido con un claro 10-5 que les daba el trofeo de ganadores. Una final de mucho nivel con largos peloteos y jugadas espectaculares que fueron muy aplaudidas por los espectadores. Los aficionados esperaban mucho de la final de pala corta ya que en liza estaba una pareja como la formada por Rubén Ayarra y Emiliano Skufca, ganadores de la pasada edición, y ante ellos Carlos Baeza y Javier Insausti, todos ellos campeones del mundo en alguna ocasión. Sin embargo, el primer set no respondió a las expectativas creadas y Baeza-Insausti fueron muy superiores ya que sus rivales no acababan de entrar en el partido. Rápidamente se pusieron con un 9-1 a su favor que dejaba claro el camino. Al final el set fue para ellos por 15-7. Pero estando en cancha Ayarra y Skufca nada puede darse por sentado y en el segundo set fueron ellos los que tomaron cierta ventaja inicial, 5-1. Pero el marcador se acabó igualando y los últimos tantos fueron muy peloteados y con alguna jugada espectacular que permitió a Baeza e Insausti completar la remontada y hacerse con el set y el triunfo en la Semana por 15-12. Fue una victoria de la juventud sobre la veteranía. Skufca se queda por tanto con once victorias en la Semana Internacional del Grupo al no poder sumar la de este año.

Previamente, Sánchez-Hourcorigaray acabaron terceros al ganar a Telmo-Aramendia en paleta y los franceses Dardenne-Brefel hicieron lo propio sobre Landeta-Imanol en pala corta. Gonzalo Pérez Galbete, en paleta, y Javier Insausti, en pala corta, fueron elegidos como los mejores jugadores del torneo.